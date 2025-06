Megiro, em Salvador, comemora um ano com Bruno Katz, Rafa Gomes, Kaywa Hilton e Elia Scharamm

A- A+

Há exato um ano, o casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca abria as portas do excelente bar Megiro Boteco, em Salvador.

De acordo com o casal, que está à frente do Grupo Origem (Origem, Minibar Gem, Orí, Segreto Ristorantino), a intenção do Megiro é resgatar os pratos de bar servidos há meio século na capital soteropolitana - e muitos deles fizeram parte da infância e adolescência dos cozinheiros, como pavê, malassado, rissole, etc.

Para celebrar a botecagem do Megiro, Fabrício e Lisiane recrutaram colegas para assinarem receitas informais, à moda de bar, em uma festa gastronômica com direito a samba.

Os chefs Bruno Katz, Elia Schramm e Rafa Gomes, do Rio de Janeiro, e Kaywa Hilton, de Salvador, serão recebidos pela casa para assinarem um cardápio exclusivo para a data. O 'guest' começa às 18h e terá apresentação ao vivo do grupo Fragmentados do Samba.



Os convidados

e seus petiscos

Bruno Katz é chef e sócio dos bares Nosso e Chanchada, no Rio de Janeiro, e do Xerelete, em Búzios. Também é chef do restaurante oriental Katz-Su.

Katz vai levar para Salvador o "Escabeche da vovó", uma receita de família que leva berinjela, abobrinha, coalhada e melaço de cana.

Já Elia Scharamm, à frente do bar Jurubeba e do italiano Babbo Osteria, ambos no Rio, vai preparar a sua versão para um clássico do subúrbio carioca, o pastel ‘Adônis’.

O petisco criado originalmente pelo Bar Velho Adônis, um patrimônio da botecagem carioca, é recheado de polvo com bacon, e, no Megiro, será servido com molho lambão.

Rafa Gomes estreou no universo dos bares em 2024, abrindo o seu Tintim Botequim. Vencedor dos realities gastronômicos "Masterchef" e "Iron Chef", ele também comanda no Rio o Itacoa e o Tiara. Em sua noite soteropolitana, vai preparar seu bolinho de arroz crocante com tartare de carne de sol.

Premiado com 1 estrela Michelin quando esteve à frente do Le Pré Catelan Copacabana, o franco-brasileiro Kaywa Hilton, do ótimo Boia Restaurante, em Salvador, e do Maré, Praia do Forte, vai fazer bolovo de camarão.

Da casa

Os anfitriões do banquete de boteco apostam tudo na nordestinidade, óbvio. Vai ter sonho de xinxim caipira com vatapá e bolinho de aipim com queijo de cabra e licuri.

Adoçando a festa, duas opções de sobremesa completam o cardápio: o Milharau - bolo de milho cremoso com queijo do reino, requeijão, creme de goiabada e farofa crocante de canela; e o Afeto, um bolo toalha felpuda de laranja, tapioca e coco, brigadeiro de queijo brûlée e calda de laranja.

SERVIÇO

Festa de 1 ano do Megiro Boteco

Quando: 7 de julho, a partir das 18h (Samba a partir das 19h)

Onde: Avenida Santa Luzia 656, loja 12, Horto Florestal, Salvador - Bahia

Reservas: (71) 99905-1246

Instagram: @megiroboteco

O bar Megiro completa um ano servindo 'comidão' afetivo. Foto: Leonardo Freire/Divulgação

