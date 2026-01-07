A- A+

WAGNER MOURA Melhor Ator e melhor drinque: o baiano Wagner Moura homenageado com coquetel no New York Film Critic Ontem (6), o ator baiano ganhou um coquetel para chamar de seu: "The Wagner Moura-tini"

Leia também

• Bob Esponja virou picolé na rede Cacau Show; confira sabor do gelato

• Globo de Ouro 2026: confira cardápio exclusivo do chef Nobu Matsuhisa para o Prêmio

Que o baiano Wagner Moura tem o molho já é conversa velha. O Brasil e, agora, o mundo inteiro, conhece o seu talento.



Junto ao longa-metragem "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, o ator tem arrastado algumas das principais premiações do audiovisual desde 2025, aumentando cada vez mais a expectativa de entrada do filme na corrida pelo Oscar 2026.

Ontem (6), durante o jantar após a cerimônia do prêmio de Melhor Ator no New York Film Critics Circle, na cidade de Nova York, Estados Unidos, o artista foi surpreendido ao ver que tinha ganhado não somente o prêmio, mas uma homenagem elegante do restaurante que assinou, o Tao Downtown, o cardápio gastronômico e a carta de coquetéis.

Um dos drinques servidos na festa foi batizado de "The Wagner Moura-tini". Servido em uma clásica taça coupé, o coquetel "do baiano" foi preparado com vodca, purê de lichia e ingredientes cítricos. Uma alquimia bastante leve, apesar da bo alto teor alcoólico da vodca.

A receita com proporções não foi divulgada, mas quem quiser arriscar beber o seu próprio "The Wagner Moura-tini", já sabe como começar.

No Instagram, o diretor KMF brincou com a homenagem e postou: "O homem é um coquetel".

Veja também