Memória Melitta Bentz, criadora do filtro de papel para coar café, completaria 150 anos nesta terça (31) Empreendedora inventou a ferramenta em 1908, em Dresden, na Alemanha, revolucionando a forma de preparo do produto

A fundadora da Melitta, multinacional alemã especialista em cafés, Melitta Bentz, completaria 150 anos nesta terça-feira (31). Uma mulher à frente do seu tempo, ela criou, em 1908, em Dresden, na Alemanha, o primeiro filtro de papel para coar café, revolucionando a forma como as pessoas preparam o produto.

O método pioneiro do café filtrado - o mais tradicional e utilizado nos lares brasileiros - até hoje continua sendo amplamente utilizado.

A história por trás do filtro de papel

Melitta Bentz, apaixonada por café, buscava uma bebida saborosa e sem resíduos na xícara. Para isso, utilizou uma caneca de latão, um papel mata-borrão, um martelo e um prego. O martelo e o prego serviram para perfurar o fundo da caneca de latão, onde, em seguida, foi colocado o papel mata-borrão.

Enquanto despejava cuidadosamente o café na caneca de latão, percebeu que essa ideia simples eliminava o pó de café no fundo da xícara e o sabor amargo - tornando o consumo de café muito mais agradável.

A ideia simples levou à fundação de uma empresa pequena, em Dresden, e revolucionou o consumo de café nos anos seguintes. Hoje, a pequena empresa tornou-se um grupo internacionalmente reconhecido, com mais de 6 mil colaboradores e um extenso portfólio de produtos.

“Melitta Bentz foi uma mulher inovadora, corajosa, que nos inspira. Seu espírito empreendedor e inovador fez da Melitta o que é hoje. Esses valores fazem parte do DNA da companhia e incentiva a forma como pensamos e agimos como grupo. Procuramos sempre inovar, desenvolvendo produtos de qualidade, que atendam a necessidade dos consumidores e que ofereçam a melhor experiência com o nosso café fresquinho”, diz Jonatas Rocha, diretor de marketing da Melitta.

Linha do tempo Melitta

31 de janeiro de 1873: nasce Amalie Auguste Melitta Bentz, em Dresden, na Alemanha.

1908: Melitta Bentz, como era conhecida, cria o primeiro filtro de papel para coar café.

A partir de 1909: Melitta Bentz recebe várias medalhas e prêmios pelo Filtro Melitta.

1925: Melitta Bentz registra a marca e lança a embalagem verde e vermelha dos Filtros de Papel, parecida com a embalagem disponível até hoje.

1937: o suporte para filtro é aperfeiçoado, para o filtro encaixar perfeitamente, e o método de preparo é patenteado.

1962: a Melitta foi a 1° torrefadora da Alemanha a lançar no mercado cafés de qualidade e embalados a vácuo.

1968: Melitta chega ao Brasil.

1980: Grupo Melitta lança no Brasil o 1º café a vácuo do mercado.

1995-1999: em quatro anos Melitta lança cappuccino, café spresso em grãos, café solúvel, suporte e garrafa térmica.

2000: Melitta lança o filtro com a exclusiva tecnologia de microfuros e dupla costura.

2008: Melitta lança a linha de cafés gourmets Regiões Brasileiras, vindos das regiões cafeeiras mais importantes do país.

2018: Melitta lança café espresso em cápsulas.

2021: Melitta continua inovando na categoria de preparo de cafés e em busca de atender a necessidade do consumidor, lança a linha de Filtros Do Seu Jeito.



