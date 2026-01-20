Melitta lança edição especial de cafés inspirada na série "Bridgerton"
Parceria resultou na linha Torras da Rainha, com embalagens temáticas e café com notas de caramelo
Série fenômeno no streaming, “Bridgerton", produzida por Shondaland e Netflix, virou café assinado pela Melitta.
É que a marca de cafés lançou em collab com os produtores a edição Torras da Rainha, com três variações de embalagens, que remetem à estética da série de época.
O café tem notas de caramelo e nozes, e acidez delicada, segundo a Melitta.
“Bridgerton é uma série que celebra conexões, emoções e o poder das histórias, o mesmo território em que Melitta se conecta com as pessoas. Essa parceria une dois universos que compartilham a paixão por experiências marcantes e pela beleza dos rituais cotidianos”, destaca Denise Ritur, Gerente de Grupo Cafés da Melitta.
Mais informações no site: www.melitta.com.br.