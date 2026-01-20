Ter, 20 de Janeiro

CAFÉ

Melitta lança edição especial de cafés inspirada na série "Bridgerton"

Parceria resultou na linha Torras da Rainha, com embalagens temáticas e café com notas de caramelo

Melitta faz collab com a série "Bridgerton"Melitta faz collab com a série "Bridgerton" - Foto: Divulgação

Série fenômeno no streaming, “Bridgerton", produzida por Shondaland e Netflix, virou café assinado pela Melitta. 

É que a marca de cafés lançou em collab com os produtores a edição Torras da Rainha, com três variações de embalagens, que remetem à estética da série de época.

O café tem notas de caramelo e nozes, e acidez delicada, segundo a Melitta. 

“Bridgerton é uma série que celebra conexões, emoções e o poder das histórias, o mesmo território em que Melitta se conecta com as pessoas. Essa parceria une dois universos que compartilham a paixão por experiências marcantes e pela beleza dos rituais cotidianos”, destaca Denise Ritur, Gerente de Grupo Cafés da Melitta.
 
Mais informações no site: www.melitta.com.br. 
 

