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Confeitaria Clara Mendonça transforma técnica e gosto pelo trabalho artesanal em bolos artísticos Aos 19 anos, a jovem busca construir sua identidade no mercado, atenta à qualidade dos ingredientes

É na cozinha de produção, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, que a pernambucana Clara Mendonça prepara bolos de acabamento criterioso.

Um deles, feito especialmente para esta reportagem, expressa bem seu estilo na confeitaria: um bolo cenográfico vermelho, de estrutura pouco convencional, com cerca de 90 centímetros de altura, decorado com laços de cetim e detalhes vintage que remetem ao bordado.

Com o trabalho manual e artístico, a jovem de 19 anos busca imprimir uma identidade no mercado. Também está atenta ao aproveitamento dos insumos e às possibilidades que cada técnica oferece. Seu material preferido é o buttercream, creme amanteigado que permite versatilidade nos acabamentos.



"Há quem não goste muito por conta da referência americana, que é forte na manteiga. Mas preparo o buttercream suíço, que é a base do merengue suíço, feita na minha proporção de ingredientes”, explica.

A partir dessa composição, Clara busca a textura ideal para trabalhar com os bicos de confeitar. Mas a mão firme e segura também aparece na finalização precisa com a ganache de chocolate branco tingida, escolhida para a decoração do bolo descrito acima.

Começo

A relação de Clara com a cozinha começou ainda na infância, na casa da avó, Rosa Mendonça. Foi lá que vieram seus primeiros bolos de maracujá. O momento lúdico foi dando lugar a uma curiosidade cada vez maior, com o preparo de tortas, pratos salgados, massas e pizzas.

Rosa, hoje aos 70 anos, também foi responsável por apresentar à neta uma cozinha baseada em técnica. Dela também veio um dos objetos mais importantes: uma batedeira profissional, quando Clara tinha 11 anos.

A essa altura, ela já tinha livros de confeitaria e acompanhava programas de gastronomia na televisão. “Eu era uma criança do GNT e do Food Network”, define sorridente. Aos 16 anos foi em busca da formação profissional passando por duas instituições até chegar ao curso superior de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac, onde está no último período.

Aos poucos, Clara passou a aplicar as técnicas que já praticava, transformando a produção em atividade comercial. “Eu falei: ‘Não, eu acho que eu devia vender o bolo’. É um mercado, eu gosto disso. Sempre gostei de desenhar e de estar envolvida em produção artísta”, conta, ao relembrar a segurança no uso do buttercream. Assim, começou a se dedicar aos chamados vintage cakes, com decoração inspirada em bolos de outras décadas.

Inspiração

Outro capítulo veio com os balões de açúcar. Inspirada pelo trabalho do confeiteiro Denilson Lima, testou diferentes materiais e técnicas até encontrar uma maneira própria de chegar ao resultado.

O reconhecimento ganhou força no ano passado, quando participou de um concurso de decoração de bolos do Senac. Em vez de fazer uma peça discreta, decidiu chamar atenção. “‘Vou fazer um bolo gigante’, pensei. Aí, fiz um de dez andares, com cerca de 1,5m de altura, coberto por mais de 300 balões”, resumiu, adiantando que conquistou o primeiro lugar na competição.

O prêmio foi uma viagem a São Paulo para participar da Mara Cakes Fair, considerada uma das principais feiras de confeitaria da América Latina. Mais do que a premiação, porém, o bolo ajudou a colocar o nome de Clara em circulação entre profissionais do setor. “Esse bolo abriu portas, não só para as pessoas de fora me conhecerem, mas também para as pessoas de dentro do ramo”, afirma.

Hoje, ela ainda constrói público para os bolos grandiosos que gosta de criar. A maior parte das encomendas é de aniversários, especialmente os vintage cakes. As peças mais cenográficas aparecem em concursos, eventos e projetos especiais.

Clara Mendonça Doces:

Instagram: @claramendoncadoces

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