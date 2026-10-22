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1 ANO Mercado no Parque tem edição especial de aniversário do Parque Gourmet do Shopping Recife Evento ocorre nos dias 24 e 25 de outubro, no Shopping Recife, com novos expositores, atrações gastronômicas e música ao vivo

O Mercado no Parque terá uma edição especial nos dias 24 e 25 de outubro, como parte das comemorações pelo primeiro aniversário do Parque Gourmet, no Shopping Recife.

A programação reúne expositores de arte, artesanato e decoração, além de operações gastronômicas do espaço, entre elas a Teresita Cocina Española e a Adega Gourmet, recentemente inauguradas.

Entre os participantes estão a Bons Tempos Antiquários, com antiguidades e objetos decorativos; a Ame Casa, que oferece artigos de decoração; Chris Tom, com cerâmica autoral; e a Omaia, que trabalha com bolsas e bancos de couro.

Também estarão presentes Lavandalma, Coletivo Maigobe, Pau e Corda, Raiz do Agreste e o artesão Raimundo Rafael.

A feira contará ainda com expositores que participam desde a primeira edição. O Disco Avoador levará sua seleção de discos de vinil, enquanto o Instituto Shopping Recife apresentará empreendedores da comunidade de Entra Apulso. O Terra Restaurante, por sua vez, oferecerá estações de drinques clássicos e autorais.

A programação gastronômica inclui o preparo de paella pela chef Taci Teti, do Teresita Cocina Española, no sábado (24). A Adega Gourmet participará com uma seleção de rótulos escolhidos para o evento.

Na área externa, haverá apresentações musicais ao vivo dedicadas ao chorinho e à música brasileira.

Segundo Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife, a edição integra as atividades comemorativas do primeiro ano do Parque Gourmet e reúne participantes que estreiam no mercado, com produtos autorais e opções gastronômicas.

A gerente também destaca a proposta de oferecer lazer para toda a família e incentivar o empreendedorismo e a economia criativa.



Confira os expositores:

Instituto Shopping Recife

Adega Wine

Drinks do Terra

Teresita Cocina Española

Ame Casa

Disco Avoador

Lavandalma

Chris Thom

Coletivo Maigobe

Pau e corda

Omaia

Raimundo Rafael

Raiz do Agreste



Confira a programação musical:

Sábado (24)

João Paulo Albertim Trio

DJ Lala K

Domingo (25)

Rogerman canta Gil

DJ Pepe Jordão

SERVIÇO | Mercado no Parque - edição especial

Quando: Sábado (24) e domingo (25)

Onde: Parque Gourmet do Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife-PE

Funcionamento: 16h às 22h

Instagram: @parquegourmetoficial

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