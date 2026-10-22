Mercado no Parque tem edição especial de aniversário do Parque Gourmet do Shopping Recife
Evento ocorre nos dias 24 e 25 de outubro, no Shopping Recife, com novos expositores, atrações gastronômicas e música ao vivo
O Mercado no Parque terá uma edição especial nos dias 24 e 25 de outubro, como parte das comemorações pelo primeiro aniversário do Parque Gourmet, no Shopping Recife.
A programação reúne expositores de arte, artesanato e decoração, além de operações gastronômicas do espaço, entre elas a Teresita Cocina Española e a Adega Gourmet, recentemente inauguradas.
Entre os participantes estão a Bons Tempos Antiquários, com antiguidades e objetos decorativos; a Ame Casa, que oferece artigos de decoração; Chris Tom, com cerâmica autoral; e a Omaia, que trabalha com bolsas e bancos de couro.
Também estarão presentes Lavandalma, Coletivo Maigobe, Pau e Corda, Raiz do Agreste e o artesão Raimundo Rafael.
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A feira contará ainda com expositores que participam desde a primeira edição. O Disco Avoador levará sua seleção de discos de vinil, enquanto o Instituto Shopping Recife apresentará empreendedores da comunidade de Entra Apulso. O Terra Restaurante, por sua vez, oferecerá estações de drinques clássicos e autorais.
A programação gastronômica inclui o preparo de paella pela chef Taci Teti, do Teresita Cocina Española, no sábado (24). A Adega Gourmet participará com uma seleção de rótulos escolhidos para o evento.
Na área externa, haverá apresentações musicais ao vivo dedicadas ao chorinho e à música brasileira.
Segundo Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife, a edição integra as atividades comemorativas do primeiro ano do Parque Gourmet e reúne participantes que estreiam no mercado, com produtos autorais e opções gastronômicas.
A gerente também destaca a proposta de oferecer lazer para toda a família e incentivar o empreendedorismo e a economia criativa.
Confira os expositores:
Instituto Shopping Recife
Adega Wine
Drinks do Terra
Teresita Cocina Española
Ame Casa
Disco Avoador
Lavandalma
Chris Thom
Coletivo Maigobe
Pau e corda
Omaia
Raimundo Rafael
Raiz do Agreste
Confira a programação musical:
Sábado (24)
João Paulo Albertim Trio
DJ Lala K
Domingo (25)
Rogerman canta Gil
DJ Pepe Jordão
SERVIÇO | Mercado no Parque - edição especial
Quando: Sábado (24) e domingo (25)
Onde: Parque Gourmet do Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife-PE
Funcionamento: 16h às 22h
Instagram: @parquegourmetoficial