Mercado de Paloquemao é parada turística obrigatória em Bogotá; conheça o espaço

BOGOTÁ (COLÔMBIA) - Certa vez, ouvi de um chef de cozinha que os mercados públicos são um recorte importante, uma espécie de lupa na verdade, para se compreender a cultura de determinado local.



Lembro que fiquei dias pensando naquela conversa e não poderia concordar mais com o raciocínio daquele cozinheiro.



Em recente viagem a Bogotá, na Colômbia, lembrei desse papo, quando visitei o Mercado de Paloquemao, numa região central da cidade.



Não poderia ter começado de forma melhor a minha primeira viagem ao país: Paloquemao é um coração pulsante rico em cores, formas e sabores.







Funciona há 53 anos abastecendo clientes comuns e estabelecimentos comerciais, que buscam ingredientes frescos, frutas, legumes, temperos, ervas, doces típicos, flores.



Paloquemao ocupa um antigo armazém de ferrovia e é frequentado pela população local e, justamente por isso, vale a visita: não é um lugar estruturado para agradar estrangeiros. É um espaço onde a cultura do país é vivida pelos bogotanos.

Mercado Paloquemao, em Bogotá, na Colômbia, vale a visita. Crédito: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

Mordidas

certas

Não há como não se impressionar com a diversidade de frutas nativas. Os países andinos sempre surpreendem nesse quesito, e a Colômbia não é diferente.



Há muitos boxes específicos e, em alguns, é possível provar várias delas, como os exóticos lulo e tomate de árvore.



Lá, também encontramos algumas conhecidas que vemos pelo Brasil afora, como o physallis (chamado de uchuva). Não deixe de explorar esse setor de Paloquemao.



Entre boxes de ervas secas e frescas para usos culinários ou espiritual, à semelhança dos mercados brasileiros, a oferta de doces tradicionais também chama a atenção.



Assim como nós, nordestinos, os colombianos são 'chegados' no açúcar e têm um sortimento imenso de guloseimas.



Mas impressionante mesmo, é como são semelhantes em um item em especial: a panela. Nada a ver com o utensílio que conhecemos.



Panela é um doce tradicionalíssimo que é basicamente a nossa rapadura. Tal qual no Nordeste do Brasil, há em muitas formas, tamanhos e consistências - mais macias, mais duras, clarinhas, ou bem escuras.

Além de frutas, Paloquemao tem diversidade de cereais. Crédito: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

Pão de queijo?

O melhor momento de uma incursão ao Mercado de Paloquemao é comer, simples assim. Logo na entrada no armazém vários boxes vendem salgados de rua tradicionais, assados na hora, ou cozidos lentamente. Tudo parece delicioso - e é.



Os pandebonos são absolutamente irresistíveis. São pães à base de queijo, redondos, com superfície crocante e douradinha, que, ao mesmo tempo, remete a um biscoito de polvilho, porque também leva amido de mandioca na receita.



Os buñuelos são pedidas indispensáveis para quem curte friturinhas. Lembram bolinho de chuva.



E os tamales, ah!, os tamales. Esses devem estar na sua lista de obrigações culinárias por lá. Diferente da nossa pamonha junina, o tamale é salgado - pode ser servido, inclusive, em versão bem cremosa -, o que lhe proporciona uma versatilidade de combinações infinita.



E antes que eu esqueça: a lechona é opção robusta para amantes de carne suína. Consiste em um porco inteiro recheado com arroz, ervilha, temperado cm alho, cebola e outros condimentos, e assado, mantendo textura macia e pele crocante. Saudades, Bogotá.

Produtos típicos da cultura local são encontrados em Paloquemao. Crédito: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco



*A jornalista viajou à Colômbia a convite dos restaurantes El Chato e Manuel, com apoio da Avianca e da rede JW Marriot

SERVIÇO

Mercado de Paloquemao

Onde: avenida Ciudad de Lima, 25-04, Bogotá, Colômbia

Mais informações aqui

