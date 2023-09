A- A+

GASTRONOMIA Mercearia Maravilha: chef Renata Vanzetto inaugura espaço em São Paulo Loja, que vai funcionar no formato físico e on-line, será aberta no próximo dia 20 de setembro

A chef Renata Vanzetto descumpriu a promessa de não abrir um novo restaurante neste ano de 2023, já que no próximo dia 20 de setembro, em São Paulo, a empresária - que está à frente do Grupo EME - vai inaugurar a Mercearia Maravilha, que funcionará em versão física e on-line.



“Eu cumpri a promessa, não é um restaurante e sim um espaço exclusivo onde posso vender comidas e coisas para servir, tudo delicioso e com design bem diferentão,” ressalta Renata.



O espaço, anexo ao restaurante Muquifo, tem projeto assinado pelo arquiteto Fernando Ferri. Ele, aliás, é quem atua em todas as casas do grupo.

Espaço pitoresco e acolhedor

Tomado por iguarias prontas e que poderão ser desfrutadas na comodidade de casa, a Merceria Maravilha traz um conceito que pretende aliar características pitorescas e acolhedoras, com o intuito de aguçar (e encantar) os sentidos.



Além do menu, a chef também desenvolveu uma linha própria de louças em uma coleção de peças com pratos em formato de ovo frito, manteigueiras, tigelas, azeiteiros, saleiros, porta copos, jogo americano, toalhas de mesa e colherzinha em formato de cogumelos - um dos adereços prediletos das seguidoras da chef nas redes sociais.

“O que comecei a fazer nas redes sociais despretensiosamente no meio da pandemia acabou me dando um estalo: eu tinha um poder de venda para produtos muito bom e a minha alma empreendedora não resistiu: porque não ter a minha própria loja, que tivesse as comidas e coisas de cozinha que eu amo tanto?” conta Renata.



Ela complementa ter sido ela mesma quem desenhou todas as louças, enfatizando: "procurei os parceiros para fazer as cerâmicas, as embalagens, a identidade visual. Uma experiência muito intensa que eu estou amando ter”.

Alcachofra Marinada e Abobrinha Dourada no menu

Com um pinguim como identidade visual e com o slogan "Comidas e Coisas", a Mercearia Maravilha será aberta com sabores diversos, em um menu que explora desde a coalhada seca e pink hommus ao molho manetti (pimentão, creme de leite fresco, parmesão, pimenta e pápricas doce, defumada e picante).



Alcachofra marinada, caponata com nozes, abobrinha dourada e hortelã, além de molho bolonhesa, parmesão e de tomate da casa também integram as opções.

Em relação aos molhos, eles serão exibidos em potes de 380ml, a exemplo do molho de salada do Sertão, molho de coentro e molho de missô e limão - este último, para ser apreciado com vegetais, peixes e noodles. E com assinatura da casa, será oferecida em potes de 280ml uma pimenta.



Aos clientes do espaço também será servida uma linha de doces para saborear com café, que inclui entre outras opções, a torta ridícula, o bolo de cenoura da Cida e o bolo maravilha - uma parceria de Renata com a confeitaria Zima.



Serviço

Inauguração da Mercearia Maravilha, da chef Renata Vanzetto



Quando: Quarta-feira, 20 de setembro

Onde: Rua Bela Cintra, 1569 , Cerqueira César, São Paulo

Funcionamento de terça a domingo, das 11h às 23h - Loja física e on-line, com entrega em todo o País

Informações: (11) 9 9480-0474 | Instagram: @mercearia.maravilha | Site: www.merceariamaravilha.com.br

