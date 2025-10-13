Mesa São Paulo 2025, no Memorial da América Latina, confirma data e abre inscrições; saiba mais

A- A+

Um dos maiores eventos de gastronomia da América do Sul, o Mesa São Paulo, acontece nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo.

O evento é formado por vários momentos, que acontecem simultaneamente: o congresso internacional Mesa Tendências, a programação de aulas do Mesa Ao Vivo e os Jantares Magnos - com chefs de cozinha convidados para preparar menus exclusivos em restaurantes da cidade.

Ah, não tem como deixar de fora ainda o festival Farofa do Brasil, com entrada gratuita, barracas de produtores artesanais de todo o Brasil, representantes do programa Rotas Gastronômicas de São Paulo e atrações musicais diversas.



O tema

de 2025

O tema deste ano é “Cozinha de amor sem fronteiras: a gastronomia necessária”, propondo destacar a importância de um universo que se une acima das diferenças.

“Em um momento em que as pessoas são expulsas do lugar onde viveram por anos e as fronteiras são fechadas, como nos Estados Unidos, na Faixa de Gaza e na Ucrânia, a cozinha tem um papel único de união no planeta”, explica Mariella Lazaretti, publisher da revista Prazeres da Mesa e diretora do núcleo Mundo Mesa, que organiza o evento.



Chefs estrelados

O line-up do Mesa São Paulo é sempre aguardadíssimo. Este ano, a seleção de convidados não decepciona: o dinamarquês Rasmus Munk, do Alchemist, eleito o melhor chef do mundo segundo o The Best Chef Awards 2024, dono de duas estrelas Michelin e quinto colocado no ranking The World’s 50 Best Restaurants; Jeferson Smit, do Afluente, de Bogotá, listado pelo 50 Best Discovery; Luis Maldonado, conhecido por seu trabalho de reinterpretação da carne bovina no restaurante Tributo, do Equador; a espanhola Vicky Sevilla, do Arrels, de Valência, que se tornou a mulher mais jovem da Espanha a receber uma estrela Michelin; o italiano Dario Cecchini, considerado um dos maiores açougueiros do mundo; e o chef ativista português Miguel Peres, que faz parte da World Central Kitchen e está à frente do Pigmeu, de Lisboa, onde faz um trabalho de aproveitamento integral, "de tudo um porco".

Entre os quilates brasileiros: a paranaense Manu Buffara, eleita Melhor Chef Mulher da América Latina em 2022 pela Academia 50 Best e chef do Manu; o paraibano Onildo Rocha, chef de sucesso do Notiê, em São Paulo; Luana Sabino e Eduardo Ortiz, do mexicano contemporâneo Metzi; Tássia Magalhães, do Nelita, que ganhou o 26° lugar no Latam 50 Best de 2023; e Renata Vanzetto, que comanda sete estabelecimentos na capital paulista (Motel, Megusta, Mé Taberna, Muquifo, Matilda, Mi.Ado e Mamma Vanzetto) e foi jurada do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo.

A programação didática basicamente se divide entre palestras e aulas de cozinha. Informações completas aqui

SERVIÇO

Mesa São Paulo 2025

Onde: Memorial da América Latina - Av. Mario de Andrade, 664, portão 13 (estacionamento no portão 15), São Paulo - SP

Quando: 30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 2025, das 9h às 20h

Ingressos:

Mesa Ao Vivo (público geral)

Período: 1 dia - R$ 230; Período: 3 dias - R$ 690

Mesa Ao Vivo Especial*

Período: 1 dia - R$ 161

Período: 3 dias - R$ 483

Mesa Tendências (público geral)

Período: 1 dia - R$ 460

Período: 3 dias - R$ 1.380

Mesa Tendências Especial*

Período: 1 dia - R$ 322

Período: 3 dias - R$ 966

*Para estudantes, assinantes da Prazeres da Mesa, associados Slow Food e associados Abrasel

Festival Farofa do Brasil: entrada gratuita



Informações aqui

*Com informações da assessoria de imprensa

