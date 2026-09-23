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CONGRESSO Mesa São Paulo 2026 reúne o mundo da gastronomia em São Paulo; veja chefs confirmados O maior evento de gastronomia da América Latina vai falar de hospitalidade

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Com data marcada, o principal evento de gastronomia do Brasil, e da América Latina, anunciou as primeiras informações sobre os participantes.



O Mesa São Paulo, promovido pela revista Prazeres da Mesa, será de 12 a 14 de novembro, no Memorial da América Latina, e vai abordar hospitalidade como tema macro.

A programação deste ano incluirá o congresso internacional Mesa Tendências, as aulas do Mesa Ao Vivo e os esperados Jantares Magnos, que reúnem chefs convidados para preparar menus exclusivos em diferentes restaurantes de São Paulo.

Dentro do Mesa São Paulo ainda consta a Farofa do Brasil, uma feira com entrada gratuita e barracas de mais de 100 produtores artesanais de todo o País.

Palestras

Dentro do Mesa São Paulo o cronograma do congresso Mesa Tendências é o mais aguardado por profissionais e estudantes do setor porque promove palestras com grandes referências do setor de gastronomia e hospitalidade.

Em 2026, passarão pelo palco Dominique Crenn, chef francesa radicada em São Francisco e primeira mulher a conquistar três estrelas Michelin nos Estados Unidos com o restaurante Atelier Crenn; o peruano Mitsuharu "Micha" Tsumura, do Maido, eleito quatro vezes melhor o restaurante da América Latina e o melhor do mundo em 2025 pelo ranking The World’s 50 Best Restaurants; o venezuelano Jules Trenard e a peruana Cindy Reátegui, que encabeçam o laboratório de pesquisa e desenvolvimento gastronômico focado na culinária da Amazônia peruana; a colombiana Laura Hernández, do restaurante Leo, premiada como melhor sommelière da América Latina em 2024; e Larry Jayasekara, chef natural do Sri Lanka que pilota o The Cocochine em Londres.

O line-up de palestrantes internacionais ainda contará com a chef Alessandra Montagne, brasileira radicada na França que pilota os restaurantes Nosso, Tempero e Muses, no Museu do Louvre; da palestina Sara Aqel, nascida e criada na Jordânia e eleita a melhor chef mulher do Oriente Médio e África do Norte em 2026; de Peter Tempelhoff, um dos principais chefs e empresários da África do Sul, que se inspira no bioma fynbos para criar seus pratos autorais no Fyn, na Cidade do Cabo; do açougueiro mais famoso do mundo, o italiano Dario Cecchini; do chef Pedro Pena, do restaurante Broto, em Lisboa - cozinheiro que vem desenvolvendo um trabalho contemporâneo em Portugal em meio ao burburinho do Chiado; e de Janice Wong, de Singapura.



Chefs brasileiros

E se o casting de profissionais estrangeiros está de alto nível, os convidados brasileiros não ficam por baixo.

O chef André Saburó, do restaurante Quina do Futuro, e Pedro Godoy, do Grupo Ar (Arvo, Voar, Terra, Lara), abrirão, juntos, um atum ao vivo em frente à plateia.

Também se apresentam os dois primeiros chefs a conquistarem o prêmio máximo de três estrelas no guia, no Brasil - Ivan Ralston, do Tuju, e Luiz Filipe Souza, do Evvai; além da veterana Helena Rizzo, do restaurante Maní (1 estrela Michelin) e jurada do MasterChef Brasil.

Na programação do Mesa Ao Vivo, que consiste em aulas e degustações, estão confirmados nomes como Vivianne Wakuda, Cadu Evangelisti, Kazuo Harada, Giovanna Perrone, Jimmy Maclennan, Dayse Paparoto, Larissa Januário e Iago Jacomussi.

SERVIÇO

Mesa São Paulo 2026

Quando: de 12 a 14 de novembro

Onde: Memorial da América Latina - Av. Mario de Andrade, 664, portão 13 (estacionamento no portão 15)

Ingressos e mais informações aqui

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