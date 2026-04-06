"O Grande Livro de Mesas do Brasil" será lançado na Academia Pernambucana de Letras; confira
Obra do autor cearense Francisco Campelo, com 69 mesas selecionadas, será lançada nesta quarta-feira (8)
"O Grande Livro de Mesas do Brasil", do autor cearense Francisco Campelo, será lançado nesta quarta-feira (8), na Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, a partir das 17h.
As mesas de quatro pernambucanas, Clara Dubeux, Marta Freire, Nenem Brennand e Tetê Moura, estão entre os destaques da obra - voltada para a junção de gastronomia, estética e hospitalidade.
A arte de receber se apresenta ao longo das 576 páginas com mais de 2,5 mil fotografias. Resultado de uma extensa pesquisa pelos 16 estados e Distrito Federal, que totalizou 69 mesas selecionadas.
Para além da composição estética, as produções expressam histórias familiares, tradições e referências culturais que atravessam gerações. O prefácio foi escrito pela baronesa Sílvia Amélia de Waldner, a apresentação pela escritora Claudia Matarazzo e o posfácio por Celita Procópio de Carvalho, presidente do Conselho da FAAP.
A publicação também marca a estreia de Campelo como fotógrafo, sendo responsável tanto pelas imagens quanto pelos textos. A edição circula com capa dura e conteúdo trilíngue em português, francês e inglês.
Com informações da assessoria de imprensa!