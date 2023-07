A- A+

AUDIOVISUAL Mestre queijeiro francês apresenta documentário sobre o queijo coalho "O Francês e o Coalho" está disponível gratuitamente no YouTube e no site do filme

Benoit Paquereau, mestre queijeiro francês radicado em Pernambuco, lança o documentário “O Francês e o Coalho”. A produção, que está disponível gratuitamente no YouTube e no site do projeto, faz um mergulho no universo do queijo coalho.

No filme, os segredos do coalho são revelados a partir do olhar de Benoit. Compartilhando suas experiências, ele conta como sua trajetória o levou a descobrir esse tesouro gastronômico ao chegar em Pernambuco.



“O Francês e o Coalho” foi produzido com incentivo do Funcultura. A intenção do projeto é difundir a cultura do queijo coalho pernambucano, preservando e valorizando sua riqueza gastronômica e cultural.

Veja também

Receita Aprenda o passo a passo com segredos da omelete francesa e uma versão regional