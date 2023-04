A- A+

CHEF Mexicana Elena Reygadas é eleita melhor chef do ano pelo 'The Best' O restuarante da cozinheira, Rosetta, inaugurou na Cidade do México com produção própria de massas artesanais

À frente do restaurante Rosetta, na Cidade do México, a cozinheira mexicana Elena Reygadas foi eleita a melhor chef feminina de 2023 pelo grupo "50 Best", uma das principais listas gastronômicas mundiais, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (18).

Reygadas é uma "forte defensora da biodiversidade mexicana e da cultura sustentável", explicou o comunicado do "50 Best", que já a elegeu em 2014 como a melhor chef latino-americana.

Além do Rosetta, inaugurado em 2010 no bairro Colonia Roma da capital mexicana, Reygadas é conhecida pela padaria que funciona ao lado do estabelecimento e por seu outro restaurante, o Lardo, que oferece uma culinária mais informal.

A chef aperfeiçoou sua maneira de interpretar a rica culinária tradicional mexicana ao longo dos anos, com pratos como pipián al pistacchio e tacos romeritos, além da pamonha com creme defumado morno.

É o terceiro ano consecutivo que uma mulher latino-americana ganha o prêmio de melhor chef do mundo. A colombiana Leonor Espinosa foi a ganhadora do ano passado e a peruana Pía León levou o mérito em 2021.

Em nota, a cozinheira explica que "cozinhar é uma prática coletiva. Por isso, para mim, este prêmio é de toda a minha equipe".

"Elena Reygadas trabalha para o futuro da gastronomia mexicana e estamos orgulhosos de apoiar sua missão", disse o diretor de conteúdo do "50 Best", William Drew.

Elena Reygadas lançou recentemente um programa de bolsas de estudos para mexicanos que foram aceitos em uma escola de gastronomia.

O "The Best" para o melhor restaurante do mundo será revelado no dia 20 de junho em Valência, Espanha.

