O México do Metzi, restaurante escolhido por Bad Bunny para encerrar sua vinda ao Brasil

SÃO PAULO - O que fez o astro pop Bad Bunny escolher o restaurante Metzi, em São Paulo, para se despedir do Brasil?



No fim de semana passado, após os dois shows lotados em que, emocionado, se apresentara pela primeira vez no país, o cantor e sua equipe baixaram no Metzi - que abriu com exclusividade para a ocasião - já sabendo o que queriam: mergulhar na latinidade escancarada da dupla de cozinheiros Luana Sabino e Eduardo Ortiz, ela, brasileira de São Paulo, ele, mexicano do estado de Oaxaca.



Foi no Metzi, enquanto jantava, que BB soltou um "Que vibe boa", se referindo à playlist da casa.

Os chefs Luana Sabino (Foto: Vanessa Lins/Cortesia) e Eduardo Ortiz (Juliana Primon/Divulgação)

O Metzi, que vem arrastando um bocado de distinções, é um pequeno grande notável com capacidade de 50 lugares e, aos seis anos de funcionamento, se consolida como um dos melhores projetos gastronômicos dedicados à cozinha do México fora dele.



Sabino e Ortiz traduzem os fundamentos da culinária mexicana, com foco nos chiles, milhos, molhos e fermentação, respeitando a sazonalidade dos insumos, em um cantinho intimista, quase íntimo, no meio da selva de concreto que é a capital paulista.



Comida, coquetéis e decoração se conectam com a cultura ancestral do país tema da casa, proporcionando uma viagem sem bilhete aéreo.



O Metzi é uma festa para os sentidos e um alento ao coração de quem já foi ao longínquo país que tem espiritualidade e comida como pontos basilares.



Não há como ir ao México e voltar do mesmo jeito. No Metzi também é assim, e, talvez, por isso mesmo, que Bad Bunny tenha dado meia-volta do carro para o restaurante pedindo para fazer uma foto com a equipe da casa.

O cantor Bad Bunny e a equipe do restaurante Metzi. Foto: Divulgação

DNA

Luana e Eduardo nos pegam de jeito com a leitura autoral de clássicos, mantendo a pujança do sabor. "O Metzi é muito intenso porque a gente é intenso. Treinamos equipe com mezcal, trazemos doces do México, estudamos história. Não é só servir ou cozinhar. É entender o que está por trás", comenta Sabino.



Menu

Na minha ida ao Metzi, poucos meses antes do astro porto-riquenho, fiz o mesmo menu degustação e pude reviver a paleta de sabores únicos de uma viagem recente: camarão, salsa de chile morita (pimenta jalapeño madura, seca e defumada), queijo tulha, chileatole (uma sopa espessa e picante à base de milho e pimenta), polvo e bottarga (ovas salgadas de tainha), mais pão de fubá e milho criolo; tempurá de chintextle de tanajura (pasta feita com pimentas secas tostadas e moídas, típica de Oaxaca), atum, shoyu de feijão preto, tostada campechana, salpicão de pescado.



Drinques com mezcal embalaram a noite. Mais mexicano que isso...



Tortillas e tanajura: restaurante Metzi escancara latinidade. Fotos: Vanessa Lins/Cortesia

Meus pontos altos foram o porco al pastor, prato com carne de porco fatiada finamente, assada lentamente, marinada com pimentas secas, alho e especiarias, mais manteiga de abacaxi e chile de árbol (pimenta mexicana que cresce em abusto alto); e o wagyu com quiabo tatemado.

Abaixo, o menu completo de Bad Bunny no Metzi:

Porco al pastor + abacaxi

Barbacoa de cordeiro

Wagyu + mole de caruru

Três leches

Buñuelo

Capirotada

Churros doce de leite e cumaru

Bombons



Reconhecimentos

O restaurante integra a lista de recomendados do Guia Michelin Brasil, recebeu uma faca no The Best Chef Awards, ocupa a 56ª posição no Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 e foi eleito Melhor Restaurante Latino-Americano pelo prêmio "O Melhor de São Paulo", da Folha de S.Paulo. Em 2025, os chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz também foram eleitos Chefs do Ano pela premiação "Comer & Beber", da Veja São Paulo, e o Metzi alcançou a 12ª posição no ranking do Paladar, de O Estado de São Paulo.



Em entrevista à Folha de Pernambuco, Luana Sabino destacou a importância de defender a cultura latina. "A culinária mexicana ainda enfrenta preconceitos aqui, mas alguém precisa abrir caminho. Assim como outras pessoas abriram antes da gente, a gente acredita que está ajudando a abrir espaço para quem vem depois", finaliza a chef.



Fachada e salão do restaurante Metzi, onde Bad Bunny jantou. Fotos: Vanessa Lins/Cortesia

Mais sobre os chefs

Luana Sabino

Paulistana, Luana começou na cozinha aos 20 anos. Mudou-se para Nova York para trabalhar no Cosme, onde conheceu Eduardo, e juntos passaram a sonhar com a abertura de um restaurante próprio no Brasil.



De volta a São Paulo, após uma imersão no universo da gastronomia mexicana, inauguraram o Metzi. Luana é peça-chave na criação dos pratos e na gestão do restaurante.



Em 2022, foi selecionada para a lista Forbes Under 30 e, em 2023, ao lado de Eduardo, foi eleita chef do ano pelo prêmio “Melhores de SP”, do jornal Folha de S.Paulo.



Com o Metzi, ocupa a 56ª posição no Latin America’s 50 Best Restaurants e conta com a recomendação do Guia Michelin desde 2024.

Eduardo Ortiz

Natural de Oaxaca, Eduardo trabalhou por sete anos em cozinhas mexicanas até chegar ao Cosme, em Nova York, onde permaneceu por três anos, acumulando cargos e responsabilidades.



Ao conhecer Luana, surgiu a ideia de abrir um restaurante juntos no Brasil. O Metzi é fruto dessa parceria.



Sempre em constante estudo e desenvolvimento, Eduardo cria pratos que fundem sua herança culinária oaxaquenha com a alta gastronomia internacional que conheceu em Nova York.



SERVIÇO

Metzi - Rua João Moura, 861, São Paulo (SP)

Instagram: @metzirestaurant

Menu completo aqui

Reservas: metzi.meitre.com

