GASTRONOMIA Guia Michelin volta ao Brasil e Evvai, do chef Luiz Filipe Souza, é agraciado com segunda estrela Em cerimônia no último dia 20, no Rio de Janeiro, premiação citou 106 restaurantes do País

O mais prestigiado reconhecimento do universo de restaurantes em todo o mundo, o Guia Michelin voltou ao Brasil depois de um hiato de quatro anos e, em cerimônia no último dia 20, no Rio de Janeiro, no luxuoso Hotel Copacabana Palace, distribuiu estrelas e outras distinções a estabelecimentos da Cidade Maravilhosa e de São Paulo - as únicas visitadas pelos misteriosos e anônimos inspetores do guia francês.

Ao todo, foram 106 restaurantes citados, e apenas 24 restaurantes estrelados. Seis levaram duas estrelas, o dobro da última edição, em 2019. Nenhuma casa conquistou a condecoração máxima de três estrelas.

Duas estrela

Localizado em São Paulo, o Evvai, pilotado pelo chef Luiz Filipe Souza, foi um dos pouquissimos agraciados com a segunda estrela Michelin.

Conhecido pela autoralidade na construção de menus-degustação em que habitam elementos brasileiros e italianos, o chef celebrou a conquista e destacou que a estrela veio como reconhecimento do empenho em equipe.





"Estamos todos em êxtase. Trabalhamos muito nos últimos quatro anos para elevar a experiência do Evvai ao máximo, melhorar a cozinha, a comida, o serviço. Agora é o momento de desfrutar", comentou Luís Filipe à Folha de Pernambuco.

O carioca Oteque, do chef Alberto Landgraf, também angariou mais uma estrela, assim como o Oro de Felipe Bronze. O D.O.M, de Alex Atala, manteve as duas estrelas que ganhou ainda na primeira edição do guia no País.

Sustentabilidade

Uma outra distinção em formato de estrela vem ganhando mais espaço no Guia Michelin. A Estrela Verde destaca restaurantes que mantêm práticas de sustentabilidade em níveis avançados. Esse é o caso do famosíssimo A Casa do Porco Bar, que agora sustenta esse reconhecimento.

"Ter uma Estrela Verde é ter um reconhecimento humano, é a grande esperança que estamos no caminho certo de um mundo muito melhor, afinal, verde é nosso fruto de esperanças", comentou Janaina Torres Rueda, chef do restaurante no Centro de São Paulo.

O destaque

O grande destaque de 2024 do guia foi o restaurante Tuju, premiado com “Abertura do Ano”, além da Estrela Verde.

Katherina Cordás e Ivan Ralston // Crédito: Rubens Kato/Divulgação

“O setor sobreviveu e vai crescer. Apesar da inteligência artificial, as pessoas ainda precisarão comer, e seremos o setor que mais vai continuar empregando”, disse o chef Ivan Ralston durante a entrega do prêmio ao Tuju.



Quinze estabelecimentos foram classificados com uma estrela, como o Cipriani (Nello Cassese, no Copacabana Palace), Maní e Picchi mantiveram suas posições, mostrando sua consistência ao longo dos anos.

Já a categoria Bib Gourmand não confere estrelas, mas reconhece casas que têm ótima comida em relação ao preço - e é uma boa maneira de explorar restaurantes 'da moda' sem deixar fortunas.



São Bib o Kotori, Cuia, Cora, Maria e o Boi, Corrutela, Fitó, entre outros.

Confira a lista completa do Michelin Brasil no site guide.michelin.com/br/pt_BR

