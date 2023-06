Mila é osteria fora da curva: conheça esse restaurante descolado em São Paulo

A- A+

Distante da estética de uma osteria tradicional, aquela carregada de referências pitorescas, o restaurante Mila, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, é um dos agradáveis projetos gastronômicos da cidade pós pico de pandemia, inaugurado em 2022.

É leve, casual e clean, informal na estética e no serviço de sala, bastante contemporâneo, mas que nem por isso deixa de lado a cartilha que rege um bom restaurante: ingredientes de qualidade transformados por mãos talentosas, atendimento qualificado, carta de vinhos com bons rótulos, e pouco óbvios.

O conceito nasceu da vontade do restaurateur Tito Paolone (ex-Eataly e Grupo St Marché) de receber bem sem muita burocracia. O espírito do Mila é exatamente esse: matar o tempo de um jeito gostoso sem abrir mão de uma experiência de qualidade.

À mesa

Quando o assunto é comida, não resta dúvida que a fonte de inspiração é mesmo a opulenta Itália. Atualmente, sob comando do chef pernambucano Danillo Coelho, a gastronomia do restaurante se transforma à medida que sofre interferências cosmopolitas comuns em uma cidade como São Paulo - valendo destacar que a presença de insumos sazonais e produtores da região é uma marca da casa.



A transição de chefia da cozinha é recente, com a ida de Pedro Pineda, cozinheiro responsável pelo primeiro cardápio da osteria, para uma temporada em Nova York.

O bocatito´s é uma das novidades do cardápio, entradinha leve com acento de brasilidade – alho-poró assado, vinagrete de castanha de caju e cebola frita na pizzeta.

Produtos sazionais, massas feitas à perfeição e um toque de brasilidade permeiam o menu da osteria contemporânea. Laís Lacsa/Divulgação

Da mesma leva novidadeira assinada por Danillo, consta o crudo de peixe com trigo sarraceno e chips de batata.

Estando no Mila, entretanto, não dispense o forte do menu, as massas. As pizzas têm composição levíssima, sabores calculados para darem muito certo e montagem impecável.

Pode-se dizer ser o atual xodó é a pizza de alho negro com fonduta de queijo e mel. Enquanto o paillard à milanesa com salada bolinha e molho picata resolve o apetite de carne sem muita robustez, menos pesada. Pratos com peixe, pato e embutidos também dão ares de repaginada no Mila.

Outra marca do Mila é a proposta de harmonização de Camila Ciganda, que prioriza uma seleção instigantes de vinhos naturais e de baixa intervenção. Ciganda é sommeilière argeNtina, cresceu no Uruguai e desembarcou no Brasil há oito anos para atuar em restaurante.

Sobre Danillo

Danillo Coelho é cozinheiro há 10 anos e já passou por cozinhas prestigiadas, como a do El Baqueano, em Buenos Aires, e o Koks, que ostenta duas estrelas Michelin e, na ocasião, funcionava nas Ilhas Faroé.

SERVIÇO

Mila

Onde: Rua Bandeira Paulista, 1096, Itaim Bibi - São Paulo

Telefone/Whatsapp: (11) 2925-8442

Instagram: @mila_sp

