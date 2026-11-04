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PARCERIA Milet e Treloso: collab combina sorvetes nos sabores chocolate e morango inspirados nos biscoitos Junção das marcas traz picolés em formato redondo e sorvetes à base de leite, coberturas e pedaços de biscoito

De um lado, sorvetes e picolés Milet, já conhecidos e apreciados pelo público. Do outro, biscoitos recheados Treloso, degustados pelos pequenos - e pelos 'grandinhos' também.



Que tal a junção dessas duas marcas em uma collab que une sabores gelados com recheios, resultando em uma linha de sorvetes e picolés nos sabores chocolate e morango, inspirados nos biscoitos?

A novidade une a Sorvetes Milet aos Biscoitos Trelosos, combinando tradição e irreverência, ativando memórias afetivas e conectando gastronomia e negócios.





Com investimento de R$ 2,5 milhões, as marcas aproximam diferentes categorias de consumo, assim como usuários das marcas que serão contemplados com a combinação de sabores e texturas.

“Esse produto nasceu dentro da nossa fábrica, com nossa base de leite que já é sucesso entre os consumidores e o biscoito treloso que o consumidor nordestino conhece e aprova há décadas (...) É um lançamento que nos deixa muito orgulhosos" ressalta Renan Milet, diretor da Milet Sorvetes.

Chocolate, morango e biscoito de flocos

Produzidos com a base de leite da Milet, os novos produtos trazem os sabores dos biscoitos recheados Treloso em combinação com cremosidade, coberturas e pedaços de biscoito.



Um dos destaques está no formato dos picolés, redondos e inspirados no próprio biscoito, levando a identidade visual da marca para além da embalagem.



Crédito: Divulgação





A proposta também se revela na junção dos ingredientes: a versão de morango recebe cobertura de chocolate branco, pedaços de biscoito e flocos de morango desidratado, enquanto a de chocolate ganha cobertura de chocolate com biscoitos.



Os produtos estão disponíveis nos principais pontos de venda de Pernambuco, Paraíba e Bahia.

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