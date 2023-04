A- A+

Milho Milho com costelinha de porco? Aprenda a fazer em casa, confira a receita Onipresente na cultura culinária dos países da América do Sul, o cereal tem um dia para chamar de seu

Em todo 24 de abril um dos cereais mais consumidos do mundo, o milho, é celebrado com o Dia Internacional do Milho. Versátil, e presente em diversas culturas alimentares, aliás, onipresente na América do Sul, com preparos de suco, tacos, tamale, cuscuz, pamonha, canjica, angu, bolos, entre outras receitas.

O cereal popular ainda fornece bom aporte de nutrientes ao organismo, é fonte de fibras, vitaminas e minerais.

Nossa dica é reunir de uma só vez dois ingredientes que são a cara do Brasil e garantir uma refeição substanciosa e simples de fazer - porco e milho verde. Quem ensina o passo a passo é a equipe de gastronomia da rede de restaurantes e cachaçaria Água Doce Sabores do Brasil, confira:

RECEITA

Milho verde com costelinha suína



Ingredientes:

1 kg de costelinha de porco picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de café de páprica doce

1 colher de sobremesa de sal

½ colher de café de pimenta-do-reino

3 colheres de sopa de óleo

3 espigas de milhos verdes cortadas em pedaços de aproximadamente 3 cm

80 gramas de cebolas e pétalas

1 litro de água

6 tomates cerejas (opcional)

1 colher de sopa de cheiro-verde (opcional)

Modo de preparo:

Primeiramente, tempere as costelinhas de porco com o alho, sal, pimenta do reino e o óleo. Em fogo baixo, adicione as costelinhas, coloque metade da água, tampe a panela e deixe cozinhar mexendo de vez em quando aos poucos até secar toda a água da carne.



Quando secar e começar a pegar a coloração, continue misturando até que a carne fique dourada e acrescente o milho verde e o restante da água. Misture tudo e deixe cozinhar novamente até que o milho fique cozido e a carne macia.



Deixe secar e, se for necessário, adicione mais água para terminar o cozimento do milho. Quando estiver quase seco, adicione as cebolas em pétalas e os tomates cerejas.



Montagem:

Em um refratário médio, adicione o as costelinhas e os milhos. Se preferir, salpique cheiro verde ou alecrim.

Rendimento: 4 pessoas

Tempo de Preparo: 1h20

