MILK-SHAKE Milk Moo e Ruffles se unem na criação de produto inédito e inusitado; saiba qual Sobremesa gelada com batata frita? Sim, é possível com uma curiosa collab

Milk-shake com batata frita? Sim, a ideia da parceria da rede brasileira de milk-shakes Milky Moo com a Ruffles é exatamente essa: unir dois xodós do fast food em uma só receita.

O novo sabor do milk-shake fruto da parceria é "Ousada" e combina sorvete de baunilha, creme de avelã e batata da marca Ruffles, e tem Narcisa Tamborindeguy, Nicole Bahls e Igor Guimarães como garotos propaganda.

O produto já está sendo vendido em todo o Brasil.



