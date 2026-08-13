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Asiático Miss Kōh, no Recife, investe no serviço de omakase; confira os detalhes Com 14 etapas, omakase conduzido pelo chef David Fonseca reúne ingredientes nobres em serviço mensal

É no embalo de um serviço japonês que ganha cada vez mais apreciadores no Recife que o Miss Kōh, no RioMar Shopping, abre temporadas de omakase. A vivência gastronômica entrega ao chef a condução de um menu exclusivo, construído a partir dos ingredientes sazonais.

O formato cai como uma luva para o restaurante, originalmente de Salvador e aberto em fevereiro deste ano no Recife. Com 14 etapas, o jantar demonstra a capacidade da casa de trabalhar com uma boa variedade de ingredientes nobres. Bluefin, carapau, vieira canadense e yellowtail estão entre os insumos frescos utilizados sob a condução do chef consultor David Fonseca.

David, aliás, coordena o serviço de maneira tranquila e livre das formalidades comuns a serviços desse tipo. Traz na bagagem a experiência em cozinhas como Imakay, Aima e Kitchin, além de outros restaurantes voltados à cultura asiática.

Embora o cardápio mude de acordo com a programação, já que a proposta é que o omakase aconteça uma vez por mês, alguns destaques da montagem realizada em agosto merecem o registro.

De início, a vieira canadense curada, servida com uva fermentada, creme azedo de yuzu e maçã verde, trouxe o frescor necessário para abrir a sequência de pratos.

No ponto central do menu, os cortes sazonais foram servidos em nigiris preparados com arroz japonês temperado pouco antes do serviço. O frescor dos peixes se encontra com a textura mais amanteigada de determinados cortes, criando uma combinação delicada.

Tão marcante quanto o prato principal, a etapa seguinte trouxe o toque defumado da panceta, complementado por um creme de milho, missô e tarê de tamarindo.

Na opção harmonizada, os vinhos fornecidos pela distribuidora Formaggio complementam o serviço. São quatro rótulos, entre espumante, branco, vinho laranja e vinho de sobremesa.

Serviço:

Miss Kōh

Endereço: RioMar Shopping (av. República do Líbano, 251, no bairro do Pina)

Valor: menu harmonizado (R$ 750/por pessoa); sem harmonização (R$ 580/por pessoa)

Instagram: @misskohrestaurante

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