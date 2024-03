Mito ou verdade: banana verde é melhor para a saúde do que a madura?

A- A+

Muito presente na culinária brasileira, a banana é um alimento rico em uma infinidade de nutrientes e vitaminas. Incorporada até mesmo na dieta de amantes de academia como um ótimo pré-treino, mas devemos comê-las quando estão amarelas, verdes, ou quando aparecem aquelas manchas pretas e marrons em sua casca?

O especialista em alimentos, Amir Khan, afirmou que estamos comendo o alimento de maneira errada e que o certo é ingeri-las quando sua casca ainda está verde. “Elas contêm mais fibra solúvel, mas também algo chamado amido resistente e ambas as coisas juntas retardam a digestão, o que mantém você saciado por mais tempo”, disse ele.

Segundo o especialista, neste momento, as bananas também ajudam a alimentar as bactérias intestinais, o que também o mantém mais saudável.

Já as bananas amarelas, são melhores para assar, comer junto com a comida ou até mesmo antes de ir para a academia, visto que elas contêm mais açúcar. Porém, Khan afirma que tudo vai depender do “gosto pessoal” de cada um.

Amido resistente

O amido resistente tem sido aclamado pelos cientistas pelos seus benefícios para a saúde. Um estudo realizado em 2022 por cientistas das universidades de Newcastle e Leeds, descobriu que consumir um suplemento equivalente a uma banana verde por dia durante um período de dois anos pode diminuir o risco de certos tipos de câncer.

Para a pesquisa, eles examinaram cerca de 1.000 participantes com síndrome de Lynch – uma condição genética que aumenta o risco de certos tipos de câncer, incluindo ovário, intestino, estômago, útero e pâncreas. E observaram uma redução de 60% nos cânceres gástrico, do trato biliar, do pâncreas, do esôfago e do duodeno.

O efeito significativo durou uma década depois que os entrevistados pararam de tomar o suplemento. Como resultado, os especialistas esperam que as descobertas do amido resistente sejam benéficas para a população em geral, não apenas para aqueles com síndrome de Lynch.

