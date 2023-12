A- A+

sabores do Natal Mito ou verdade: panetone é mais saudável que chocotone? Compare Nutricionista explica as diferenças entre os dois queridinhos do Natal

Com menos de 15 dias para o Natal, a expectativa para a ceia aumenta, principalmente para a hora da sobremesa. Entre pavês e rabanadas, os panetones são queridinhos, mas envolvidos em polêmicas: com chocolate ou frutas cristalizadas? De acordo com um levantamento realizado pelo iFood, seis em cada dez brasileiros optam pelo doce tradicional: o bolo com frutas cristalizadas.

O panetone surgiu nos anos 1400 na Itália, onde a receita original é protegida por lei. Inicialmente, o doce era um pão recheado que se assemelhava ao bolo inglês, com uma massa repleta de ovos e manteiga. A nutricionista Priscilla Primi Hardt explica que, com o passar do tempo, a receita sofreu alterações.

— As receitas foram ganhando mais ingredientes e, hoje, a versão que conhecemos nada parece com um pão e é bem mais próxima a um bolo. Atualmente, também existe uma grande variedade de sabores e recheios, como doce de leite, pistache e goiabada — conta.

A chegada do panetone ao Brasil coincide com a Segunda Guerra Mundial, quando os imigrantes italianos migraram para o país. Por ser uma receita tradicionalmente natalina e querida, ela foi repassada entre gerações, após a instalação das colônias italianas no território.

Panetone é mais saudável?

Segundo Priscilla, o chocotone é a segunda versão mais popular e a principal diferença da receita original é a substituição das frutas por gotas de chocolate. Quem pensa que a opção tradicional é mais saudável se engana, já que os valores calóricos das sobremesas são semelhantes.

— A massa é, basicamente, a mesma, mas o chocotone tem mais gordura, por conta do chocolate. Ambos são sobremesas bastante calóricas, ricas em gordura e em açúcar, já que se tratam de produtos ultraprocessados — detalha.

A nutricionista reforça que a receita com frutas não é mais saudável, já que elas são cristalizadas com açúcar, o que agrega um grande valor calórico. Além disso, Priscilla Primi Hardt chama a atenção para os doces recheados, que devem ser consumidos com cautela.

— Os panetones e chocotones recheados são muito mais ricos em calorias, gorduras saturadas e açúcares. O ideal é que se coma as opções mais simples, com gotas de chocolate ou com frutas cristalizadas — indica.

"Coma com moderação"

Para Priscilla, o panetone é um doce tradicional das festas de fim de ano e este é o momento de aproveita, mas sem exageros.

— Não precisa comer um panetone inteiro de uma vez. Este período é uma boa oportunidade de se comer mesmo. Temos que festejar, mas comer uma fatia — sugere.

Outra dica da nutricionista é que a preferência seja dada para fornecedores ou produtores que usem produtos de qualidade. Apesar de mais caros, os doces têm menos aditivos alimentares, o que, para Priscilla Primi Hardt, compensa.

— Existem chocotones feitos com chocolate com porcentagem de cacau melhor, sem gordura trans. Quanto mais artesanal for o panetone, melhor é a sua qualidade nutricional, porque ele deve ter menos conservantes e aromatizantes. Apesar de serem mais caros, eles têm uma qualidade nutricional melhor — indica.

