A- A+

MOENDO NA LAJE Moendo na Laje celebra aniversário com chefs convidados e shows musicais Nomes como César Santos e Cláudia Luna integram rol de chefs convidados do anfitrião Rapha Vasconcellos, em festa que acontece no próximo domingo (9)

Os dois anos do restaurante Moendo na Laje serão celebrados com música e gastronomia, no próximo domingo (9), a partir das 16h, com open de comida sob assinatura do chef anfitrião Rapha Vasconcellos e convidados que, juntos, vão servir paneladas e parrillada de frutos do mar.

Chef anfitrião Rapha Vasconcelos | Crédito: Divulgação/Moendo na Laje

Com valor a partir de R$ 280 - ingressos disponíveis no site Evenyx - a festa vai reunir os chefs César Santos, Thiago das Chagas, Cláudia Luna, Ugo César, Nathalia Maria, Henio Luiz e Jailson França.





Já os shows musicais - com mescla de axé, forró, pop rock e sertanejo - ficam a cargo de Rafa Cout, Banda Malakoff, Felipe & Gabriel e DJ Miguela.

Serviço

Moendo na Laje - Aniversário de dois anos

Quando: Domingo (9), a partir das 16h

Onde: Moendo na Laje - Av. Alfredo Lisboa, 810, Bairro do Recife

A partir de R$ 280 no site Evenyx

Informações: @moendonalaje

Veja também