Sabores Mollejas: conheça a delícia argentina que faz sucesso no cardápio do Pobre Juan Glândulas bovinas de nome timo, e são muito apreciadas por sua textura macia e sabor suave; no Recife, restaurante especializado em gastronomia argentina oferece a iguaria

Na rica tradição gastronômica argentina existe uma variedade de pratos que encantam os paladares mais exigentes e ingredientes nada convencionais. Entre essas iguarias, uma se destaca: as mollejas. No Recife, uma típica casa que se dedica a trazer no cardápio esse e outros pratos típicos do que há de melhor da cozinha argentina, o Pobre Juan, localizado no shopping RioMar.

As mollejas são preparadas a partir do timo - glândulas bovinas muito apreciadas por sua textura macia e sabor suave. A preparação envolve comumente técnicas como grelhar, assar ou cozinhar lentamente. Quando grelhadas, as mollejas desenvolvem uma crosta dourada por fora, enquanto o interior mantém uma textura suculenta e uma delicadeza que se desfaz na boca. No restaurante, o prato grelhado e perfumado com manteiga e tomilho está disponível por R$ 71.

“Trata-se de uma iguaria mais magra, tem menos gordura e portanto menos colesterol. Quem experimenta não deixa de pedir em outras oportunidades”, explica Silvano Toneli, diretor de operações do grupo.

