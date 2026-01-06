A- A+

CONGELADOS Morango congelado é lançamento que amplia o portfólio da marca Frosty; confira Fruta passa por ultracongelamento, método que preserva nutrientes e textura

Frutas congeladas são uma mão na roda para dar cremosidade a shakes, sobremesas e sucos mais encorpados. A marca cearense Frosty, especializada em picolés, acaba de lançar um pack de 1,002 kg, de morangos inteiros congelados.

De acordo com a empresa, a fruta passa por ultracongelamento, processo conhecido por preservar as características naturais de textura e nutricionais da fruta, que contém vitamina C, fibras e antioxidantes naturais

“Estamos atentos aos hábitos de consumo e à busca crescente por produtos práticos, nutritivos e de alta qualidade. O morango congelado chega para complementar nosso mix, oferecendo uma solução versátil, que se adapta a diferentes momentos e estilos de vida, sem abrir mão do sabor e do cuidado que fazem parte do DNA da Frosty”, comenta Edgard Filipe Segantini, CEO da Frosty.

*Com informações da assessoria de imprensa

