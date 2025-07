A- A+

VIRAL Morango do Amor: aprenda a receita da sobremesa viral nas redes sociais Chef Preto na Cozinha dá o passo a passo do docinho inspirado na tradicional Maçã do Amor

Docinho viral na internet, o Morango do Amor virou febre também em confeitarias físicas de todo o Brasil.

Há relatos de estabelecimentos com fila na porta com clientes curiosos em conhecer o hype das redes sociais.

Não se sabe quem criou a sobremesa com morango, brigadeiro branco e calda brilhosa, mas ela é uma variação da tradicional Maçã do Amor, vendida em festas juninas e quermesses que si diferencia principalmente por não ter a camada de brigadeiro.

O chef de cozinha pernambucano Bruno Manoel, mais conhecido como Preto na Cozinha, e um dos competidores do novo reality de gastronomia da Globo "Chef de Alto Nível", ensina a receita do docinho mais comentado e desejado no Tik Tok e no Instagram.





RECEITA

Morango do Amor

Ingredientes:

Morangos

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

2 colheres de leite em pó

1 colher de manteiga

Calda

2 1/2 xícaras de açúcar

1 1/2 xícara de água

2 colheres de sopa cheias de vinagre

Corante vermelho



Montagem:

Palitos para espetinho

Modo de preparo:

Lave e seque os morangos, reserve



O brigadeiro: misture todos os ingredientes, em fogo médio, e mexa até a mistura chegar em ponto de brigadeiro, bem cremoso. Enrole o brigadeiro em um papel filme



Tire um pedaço do brigadeiro, molde com a mão em formato de coxinha e bote o morango dentro (levemente passado no açúcar impalpável para não grudar), feche o brigadeiro e espete o palito e passe cada morango na calda

A calda: misture todos os ingredientes na panela com fogo desligado, limpe a beira da panela e ligue o fogo - não precisa mexer mais

Deixe a calda chegar a 150ºC, caso você tenha um termômetro culinário, ou deixe chegar em ponto "de vidro"

Deixe secar em temperatura ambiente

Onde comprar Morango do Amor no Recife e RMR:



Orange Bake - Rua Padre Giordano, 310, Boa Viagem. Instagram: @orangebake

Yve Andrade Doceria - Avenida Presidente Kennedy, 5263, Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Instagram: @yveandradedoceria

