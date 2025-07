A- A+

Viral Morango do amor: pedidos no delivery crescem mais de 2.300% no mês de julho; confira Segundo dados do iFood, em termos de volume foram vendidas mais de 524 mil unidades do doce que é viral na internet

O "Morango do Amor" se mostra como o doce do momento para além das redes sociais. Prova disso é um dado divulgado pelo iFood. Na plataforma, o número de delivery registrou crescimento explosivo entre junho e julho, saltando de 11 mil para 275 mil pedidos em julho, uma alta de mais de 2.300%.



Em termos de volume, julho contabilizou a entrega de mais de 524 mil unidades do doce, representando um crescimento de 2.490% em comparação ao mês anterior. Em média, cada pedido inclui duas unidades da sobremesa.

Ainda de acordo com o levantamento, somente o mês de julho acumulou mais pedidos que o ano de 2024 inteiro. No ano passado, foram registrados mais de 10.300 pedidos de produtos com esta nomenclatura.

Já neste ano, o número de pedidos totaliza mais de 290.000 pedidos. Deste total, mais de 94% dos pedidos foram somente neste mês de julho.

Para surfar nessa onda viral, os estabelecimentos acompanharam a tendência e muitos deles colocaram o produto no cardápio. Para se ter uma ideia, em junho, 830 lojas atenderam pelo menos um pedido de "Morango do Amor". No mês seguinte, em julho, este número saltou para mais de 10.300 lojas, o que representa uma alta de mais de 1.140%.

Veja também