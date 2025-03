A- A+

luto Morre o ex-participante do "The Taste Brasil", o chef mineiro Thiago Chiericatti Notícia foi confirmada por meio de nota oficial no Instagram; a causa da morte não foi divulgada

Morreu nesta segunda (17), o chef de cozinha mineiro Thiago Chiericatti, aos 37 anos. Seu falecimento foi comunicado por meio de uma nota no Instagram.



"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido Thiago, mais conhecido como o chef Chiericatti", confirmou a nota de esclarecimento.

A causa da morte não foi divulgada.

O chef Chiericatti, como era conhecido, se destacou pela sua atuação de mais de 15 anos. Na sua carreira, passou um período estudando na Itália e já assumiu a liderança de diversos restaurantes de renome.

Também é conhecido por ter participado do The Taste Brasil, reality culinário no canal GNT.

No Recife, o chef mineiro já prestou consultoria para o Restaurante Vetro, em Boa Viagem, na Zona Sul do da Cidade, e chegou a assumir a chefia executiva da casa por um tempo.

"Sua ausência nos deixou com um profundo sentimento de saudades, mas também com a certeza de que ele fez a diferença na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seu legado e será eternamente uma inspiração para nós" disse a nota de pesar.

