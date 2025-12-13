Ms. Maria & Mr. Singh, em Bangkok: restaurante de Gaggan Anand reúne Índia e México; conheça

A- A+

O que acontece quando um indiano e uma mexicana se apaixonam? Esse é o ponto de partida do Ms. Maria & Mr. Singh, restaurante casual do chef Gaggan Anand, em Bangkok, que divide o mesmo imóvel com o seu irmão pop star Gaggan.



Casual, funny, a casa chefiada pela dupla Hernán Crispín Villalva e Roshan Kumar, é recomendação segura para quem curte os sabores potentes dos países inspiração do “casal”: chilli e moles são presenças certas no cardápio.



É uma boa dica para um date ou noite com os amigos, dá vontade de ficar por horas bebericando drinques com tequila ou mescal, e beliscando todas as comidinhas. Ponto alto da casa do layout: além de mesas, tem balcão.



Os dois países celebrados pela gastronomia daqui dialogam, também, na estética. Os salões carregam decoração vibrante, com muitas caveirinhas espalhadas, uma referência ao Dia dos Mortos, data festiva no México, e no som que aquece os clientes. Enfim, as principais referências visuais são as cidades de Oaxaca e Jodhpur.

Restaurante Ms. Maria & Mr. Singh é a casa casual do chef Gaggan | Crédito: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

O que comer?

Os chefs definem a comida do Ms. Maria & Mr. Singh como uma “Culinária Fantástica”, sustentada em suas raízes, trazendo releituras de pratos clássicos e caseiros de ambas as culturas. E quando falamos de Índia e México, não dá para esperar menos do que potência.



A paleta de sabores desses países é tão impressionantemente única, que é impossível traçar algum comparativo. São culinárias fascinantes.



Não dispense a tostada de atum, tão pouco os tacos de costela. Pule para o tamal (basicamente, uma pamonha salgada) com mole (molho à base de pimenta e condimentos, tradicional no México).



Encare ainda um super clássico indiano, o chicken tikka masala - feito com frango, iogurte, limão, sal e especiarias, entre outros tantos temperos. Churros e tres leches não faltariam nesse que é um pequeno tributo ao que o México tem de melhor.

A decoração do Ms. Maria & Mr. Singh é vibrante, inspirada em Oaxaca e Jodhpur | Crédito: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

Amor de verdade?

Em tempo. A história de amor entre Ms. Maria & Mr. Singh nunca existiu, ao menos na teoria, não dá para saber ao certo, Gaggan dá um meio sorriso quando perguntamos sobre a veracidade do romance...



Mas o storytelling partiu da cabeça do imparável Anand, para o qual somente o céu é o limite para a sua criatividade. O Ms. Maria & Mr. Singh ocupa a 99ª posição no The Worlds 50 Best da Ásia.

Ambiente causal é um dos pontos altos do restaurante | Crédito: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

SERVIÇO

Ms. Maria & Mr. Singh

Onde: 68 Sukhumvit 31, Sukhumvit Rd, Klongton-Neu, Wattana, Bangkok 10110, Tailândia

Informações: mariaandsinghbkk.com

*A jornalista viajou a Bangkok a convite do chef Gaggan Anand via Documennta Comunicação



