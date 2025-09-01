Evento itinerante promovido pelo Senac Pernambuco chega no município de Itapissuma

A- A+

O município de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, recebe nos dias 4, 5 e 6 de setembro o "Na Estrada", evento itinerante promovido pelo Senac Pernambuco, com o apoio do Sebrae/PE. Nele, são oferecido palestras e oficinas gratuitas de aperfeiçoamento para empreendedores do segmento da gastronomia. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial.

Aberto ao público, o "Na Estrada" busca celebrar a riqueza culinária do estado e fomentar o turismo, valorizando a diversidade e impulsionando o comércio local. Em Itapissuma, o evento será realizado no Largo da Paróquia de São Gonçalo do Amarante, no centro de Itapissuma. A programação começa no dia 4, às 19h, com uma palestra de abertura da chef Gi Nicarato, que acumula experiências em cozinhas de referência no Brasil e no Peru.

Nos dias seguintes, o Na Estrada realizará oito oficinas gastronômicas gratuitas, que exploram desde pratos regionais até drinks autorais e sobremesas clássicas. Entre os destaques estão o chef Adriano Tavares, com a oficina Mini Caldeirada Cremosa na Moranga (5 de setembro,, às 13h30), a chef Tânia Bastos, com o Bolo de Rolo com Cocada (5 de setembro, às 18h), e o consultor gastronômico Jacques Gonçalo, que apresenta os Sabores do Engenho (5 de setembro,, às 20h). No dia 6, a chef Helena Cordeiro comanda a oficina Ceviche Reri (Ceviche de Ostra), às 18h, antes do encerramento com Adriano Tavares, às 20h, falando sobre Confort Food e Gastronomia Regional.

Serviço:

Na Estrada em Itapissuma

Quando: dias 4, 5 e 6 de setembro

Onde: Largo da Paróquia de São Gonçalo do Amarante

Inscrições gratuitas pelo site

Mais informações em @senacpe

*Com informações da assessoria de imprensa

