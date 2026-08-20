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Nannai Harmonniza terá Thomas Troisgros assinando jantar em Fernando de Noronha; saiba mais

Chef será recebido por Fernando Pavan, no dia 11 de setembro, para menu exclusivo e harmonização

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O chef Fernando Pavan recebe Thomas Troisgros no Nannai de NoronhaO chef Fernando Pavan recebe Thomas Troisgros no Nannai de Noronha - Foto: Camila Florêncio/Divugação; Tomás Rangel/Divulgação

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A próxima edição do evento Nannai Harmonniza, no hotel Nannai em Fernando de Noronha, já tem data: será no dia 11 de setembro, às 20h, ocasião em que o chef-executivo Fernando Pavan receberá Thomas Troisgros para assinar a quatro mãos um jantar inédito harmonizado com vinho.

O jantar começará com ceviche de lagostim com leite de tigre e kombucha de café, seguido por lagosta com aipim meloso, brócolis e beurre blanc de ouriço. 

Entre os principais, prato com pescada amarela com texturas de cenoura e costela com pirão de leite, demi glacê e farofa de leite. 

Finalizando o jantar, uma mousse de chocolate, azeite e caviar. O Nannai Harmonniza é aberto ao público externo, mediante reserva. 

Sobre o convidado
Thomas Troisgros é chef formado pelo Culinary Institute of America, com passagens por cozinhas renomadas nos Estados Unidos e na Espanha. 

No Rio de Janeiro, esteve à frente do estrelado Olympe, e hoje lidera diferentes projetos autorais. Entre seus trabalhos mais recentes estão o Toto, o Oseille, "fun dining" premiado com uma estrela Michelin e 65º melhor restaurante pelo 50 Best Latin America, além do bar Tijolada, em Ipanema. 

Em 2025, foi eleito chef do ano pelo GQ Men of The Year e recebeu uma faca (Excellent) pelo The Best Chef Awards.

SERVIÇO
Nannai Harmoniza
Quando: 11 de setembro, às 20h
Onde: Nannai Noronha - Rodoviária BR-363 - Vila Do Sueste, Fernando de Noronha (PE)
Valor por pessoa: R$ 780 por pessoa
Mais informções e reservas: (81) 98690-0903
Instagram: @nannainoronha 

 

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