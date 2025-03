Nannai Harmonniza convida Yasmin Yonashiro e os chefs André Saburó, Saiko Izawa e Rodrigo Theodoro

A- A+

Os hotéis Nannai, em Fernando de Noronha e Muro Alto, recebem mais uma edição do Nannai Harmoniza. Grandes nomes da gastronomia assinam jantares com menus especiais nos dias 21 e 28 de março.

Ambos os eventos começam às 20h e é preciso realizar reserva antecipada. Em Muro Alto, ocorre no dia 21. Fernando Pavan, chef executivo dos hotéis, recebe André Saburó, chef e sushiman do grupo Quina do Futuro.

Outra convidada da noite é a chef executiva de patissier do hotel Rosewood São Paulo, Saiko Izawa. A harmonização será feita por Yasmin Yonashiro, sakê sommelière, especialista em omotenashi (hospitalidade japonesa) e sócia do Jojo Ramen.

O menu é composto por seis tempos. Para começar, será servida robata de atum de sol, seguido por atum bluefin de sol, com mousseline de inhame com queijo coalho, farofa de shissô e azeite de pimenta de cheiro.

Nas entradas, suimono de vieiras com caldo clarificado com cogumelos, alho poró e vieiras tostadas, além de salada morna de polvo levemente picante com coentro. Em seguida, chutoro, tucupi e matcha, um atum bluefin espanhol gordo shoyuzuke.

O prato é servido com emulsão de avocado com matcha e gel de tucupi dashi, além de lombo de peixe branco missozuke na brasa, cogumelos, aspargo tostados, beurre blanc missô e pesto de edamame. Para finalizar o menu, cheesecake de matcha de sobremesa.

Já o Nannai Fernando de Noronha recebe um jantar a quatro mãos no dia 28. Os chefs Fernando Pavan e Rodrigo Theodoro, da Pousada do Vale, localizada na ilha, assinam os pratos.

O menu começa com tartare de atum com manga, molho tarê e tuile de crustáceo, seguido por duo de crocantes, de abóbora com camarão e de coentro com steak tartare de sol.

Entre os pratos principais, filé de robalo com camarões flambados na cama de banana assada, molho bisque e crispy de batata laranja, além de carré de cordeiro com molho escuro e mil folhas de macaxeira.

Finalizando, duas opções de sobremesas: pétit gateau de doce de leite, servido com sorvete de coco com canela, e beijo caboclo com caramelo de coco.

Serviço:

Fernando Pavan recebe André Saburó e Saiko Izawa, com harmonização feita pela Sakê Sommelière Yasmin Yonashiro

Nannai Muro Alto (Rua Beira Mar, s/n, Gleba 07, Área A2B – Muro Alto, Ipojuca)

21 de março, às 20h

R$ 380 por pessoa

Reservas: (81) 98132-3974



Nannai Noronha (Rod. BR-363, Vila Do Sueste, Fernando de Noronha)

Fernando Pavan recebe Rodrigo Theodoro

28 de março, às 20h

R$ 450 por pessoa

Reservas: (81) 98690-0903



