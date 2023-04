Nannai inaugura restaurante TiaTê em pousada de Fernando de Noronha

A- A+

O restaurante TiaTê chega a Fernando de Noronha no dia 22 de abril, para os visitantes e hóspedes da pousada Nannai Noronha Solar dos Ventos. O nome do espaço gastronômico é inspirado em Dona Tereza de Jesus Meira Lins, matriarca do grupo Nannai.

Alguns dos destaques do cardápio são o bolinho de rabada (R$ 49) e o sanduíche de camarão e polvo no brioche com aioli (R$ 65). Outra recomendação do restaurante é o arrumadinho da Tia Tê (R$ 95), saído diretamente do caderno de receitas de Dona Tereza.

Entre as sobremesas, há pratos tradicionais e bem pernambucanos, com as versões do beijo caboclo ou da cartola na brasa criadas para o menu, ambas por R$ 45. Já a carta de drinks traz opções como o Tarsila (R$ 45), que leva cachaça Matuta Cristal, xarope de umbu cajá, suco de abacaxi, suco de limão taiti e bitter aromático.



A marca TiaTê já funciona no hotel do grupo em Muro Alto desde novembro de 2022. O novo restaurante funcionará diariamente, das 12h às 23h.As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp: (81) 98690-090.

