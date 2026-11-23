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GASTRONOMIA "Nannai Harmonniza": primeira edição acontece nesta sexta (27) na Costa dos Corais, em Alagoas Menu de harmonização da série de jantares é assinado por Fernando Pavan e Willy Rivera, e estreia no Nannai Milagres

O Nannai Milagres, na Costa dos Corais, em Alagoas, recebe a estreia, nesta sexta-feira (27), do "Nannai Harmonniza" - primeira edição da série de jantares, já conhecido em Muro Alto e Fernando de Noronha, que reúne nomes da gastronomia.



Com harmonização assinada pelo chef executivo Fernando Pavan e o chef de Milagres Willy Rivera, o cardápio terá vinhos da Casa Valduga e a experiência será aberta, inclusive, a quem não estiver hospedado - mediante reserva antecipada.





Ceviche de lagostim com leite de tigre de maçã verde e capim-limão, servido com espumante Arte Brut, dará início ao jantar.



Na sequência, aratu cremoso, aji amarillo com milho ao forno e vinagrete, acompanhado de Grand Chardonnay e, no prato principal, costela com aligot de macaxeira, farofa de leite e molho de rapadura, harmonizado com Terroir Merlot.



Para encerrar, cocada cremosa com sorvete de maracujá, acompanhada de espumante Premivum Moscatel.

SERVIÇO

"Nannai Harmonniza" no Nannai Milagres, em Alagoas

Com harmonização de Fernando Pavan e Willy Rivera

Quando: sexta (27)

Onde: Nannai Milagres - Fazenda Santa Maria, s/n, Distrito 03, Setor 01, Quadra 50, Lote 5331 Povoado Marceneiro, Passo de Camaragibe (AL)

R$ 350 )com harmonização de vinhos da Casa Valduga inclusa)

Reservas: (81) 3552-0100 // [email protected] // nannai.com.br/milagres

Informações: @nannaimilagres

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