FINAL DE ANO Natal sem estresse: chef prepara ceia de Natal completa usando só 1 air fryer; veja 5 receitas Air fryer foi sucesso de vendas no primeiro semestre, com aumento de 85% em comparação com o mesmo período do ano passado

Com a promessa de "fritar" alimentos sem o uso do óleo, a air fryer entrou para a casa dos brasileiros definitivamente. Até novembro deste ano, cerca de 6,7 milhões de unidades foram vendidas no Brasil, um aumento de 80% em comparação com 2022, se tornando o eletroportátil mais comercializado do país, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).



A pedido do Globo, a chef de cozinha Fernanda Luvezuto, finalista do programa “The Taste Brasil”, da GNT, preparou uma ceia de Natal com cinco pratos, da entrada à sobremesa. São eles: pera recheada acompanhada de folhas verdes e nozes; caponata com torradinhas; bacalhoada; tender com abacaxi; e rabanada de coco com calda de goiabada.

Para quem quiser fazer todas as receitas, é preciso um pouco de organização, já que na maioria das casas há apenas uma air fryer. É possível, por exemplo, começar os preparativos até mesmo no dia anterior.



"A caponata pode ser feita um ou dois dias antes e guardada na geladeira. Ela fica até mais gostosa, pois ganha mais sabor por causa do azeite. No dia, é só servir sobre a torradinha, sem nem precisar esquentar".

O tender e o bacalhau devem ser feitos no dia 24 de dezembro, deixando o bacalhau por último. Mas os dois pratos não têm necessidade de serem servidos assim que saem da air fryer.

"O preparo da pera deve ficar mais próximo da hora do jantar, ela fica melhor quando está quente", aconselha Luvezuto.

Já a rabanada, vai do seu gosto: se você não se importa em comê-la fria, pode fazer ao longo do dia, até mesmo antes do tender. Mas, se você é do time que curte uma rabanada quentinha, vale deixar a mistura de ovo, leite e leite condensado já pronta, para só passar no coco e colocar para “fritar” na air fryer. A grande vantagem dessa sobremesa, destaca a chef, é justamente não ter que mergulhar a rabanada no óleo para fritá-la, tornando o prato mais saudável.

Luvezuto conta que a chegada da air fryer transformou sua forma de trabalhar. Esse tipo de fritadeira elétrica cozinha os alimentos por meio da rápida circulação de ar extremamente quente. É como se fosse um forno equipado com um ventilador.

"Nós chefs de cozinha sempre temos um certo preconceito com produtos elétricos porque gostamos de fogo. Mas entendi que esse aparelho não é só para fritar batata, você consegue fazer uma infinidade de receitas, ganha um “ajudante” a mais na cozinha e facilita o trabalho porque é muito rápido. É uma praticidade para o dia a dia e funciona muito bem em ocasiões especiais, como na ceia de Natal", finaliza a especialista.

Veja as receitas de Natal na air fryer:

Pera recheada acompanhada de folhas verdes e nozes

Rendimento: 6 pessoas

Ingredientes:

3 peras portuguesas

100g de queijo gorgonzola

QB (quanto baste) mel

Mix de folhas verdes e nozes

Preparo:

Corte as peras ao meio e retire as sementes do miolo formando um buraquinho. Se fizer uma grande quantidade, deixe as peras em água com um pouco de suco de limão para evitar que escureçam.



Pincele as peras com mel e leve a air fryer a 180°C por 15 minutos com o centro virado para cima.

Depois de macias, adicione o queijo gorgonzola em cada buraquinho e deixe por mais 2 minutinhos a 200°C até o queijo derreter.

Retire e sirva junto de mix de folhas com nozes ou castanhas de sua preferência trituradas por cima.

Caponata com torradinhas

Rendimento: Até 20 pessoas

Ingredientes:

1 abobrinha italiana em cubinhos

1 berinjela em cubinhos

1 cebola em cubinhos

½ Pimentão amarelo em cubinhos

½ Pimentão vermelho em cubinhos

100g azeitona preta fatiada

100g passas brancas

2 col sopa de vinagre branco

1 col. Sopa de oregano

Qb azeite

Sal e pimenta a gosto2 pães baguetes

Preparo:

No cesto da air fryer adicionar todos os ingredientes e misture bem.

Deixe por 30 minutos a 200°C e na metade do cozimento, abra e misture os ingredientes e finalize a cocção.

Retire e deixe esfriar

Dica: sirva com torradinhas: também podem ser feitas na air fryer. Corte em fatias, pincele com azeite ou manteiga, temperinhos a gosto e leve a 200°C por 5 minutos até ficarem douradas e crocantes.

Bacalhoada

Rendimento: 3 pessoas

Ingredientes:

400g de bacalhau dessalgado em postas

3 ovos cozidos em rodelas

2 batatas cozidas em rodelas

1 cebola grande em rodelas

1 tomate em rodelas

1 pimentao amarelo em tiras (sem semente)

Azeite qb

Azeitona preta

Preparo:

Pré-aqueça a air fryer por 3 minutos a 180°C.

Em um refratário (de porcelana/vidro) faremos a montagem em camadas. Primeiro as batatas, em seguida o bacalhau, depois a cebola, o tomate, o pimentão e azeitonas, regue com azeite e leve a air fryer por 20 minutos.

Finalize com os ovos por cima e sirva.

Tender com abacaxi

Rendimento: 6 a 8 pessoas

Ingredientes:

1 tender

1 abacaxi

80ml de mel

80g de mostarda

Preparo:

Corte o tender em fatias com cerca de 1,5cm, mas o corte não deve ultrapassar a base do tender. Ele precisa permanecer inteiro.

Corte o abacaxi em rodelas de 1cm e intercale as fatias do abacaxi no tender.

Em um bowl, misture o mel e a mostarda formando uma pasta. Espalhe metade da mistura por todo o tender.

Leve o tender a air fryer por 15 minutos a 180°C.

Passado esse tempo, besunte o tender com o restante da mistura de mostarda e mel e deixe por mais 10 minutos.

Retire e sirva a seguir.

Rabanada de coco com calda de goiabada

Rendimento: 8 pessoas

Ingredientes:

8 fatias de pão de brioche ou pão frances amanhecido

2 ovos

100ml de leite

½ Lata de leite condensado

100g de coco ralado

Preparo:

Bater os ovos com o leite e o leite condensado.

Passar as fatias de pão nesse creme e por último empanar no coco ralado.

Levar a air fryer por 10 minutos de um lado, depois mais 5 minutos do outro lado a 200°C

Dica: servir com doce de leite ou calda de goiabada. Calda de goiabada: 100g goiabada + 80ml de água. Preparo: em uma vasilha, junte os dois ingredientes e leve ao micro-ondas até ponto de calda. Servir como acompanhamento.

