A- A+

Nas alturas Nave 01: restaurante suspenso, localizado no RioMar, terá sessões temáticas inspiradas na Itália Francesco Meo vai comandar experiência com gastronomia italiana e música ao vivo

Um evento temático será realizado no Nave 01, restaurante suspenso a mais de 20 metros de altura, localizado no RioMar Shopping, neste sábado (11). O projeto receberá o gastrônomo e cantor Francesco Meo, que promete uma experiência que envolve a alta gastronomia e a música típica da Itália.

O público pode adquirir os ingressos sunset (16h40), que custa R$ 265, ou jantar (19h ou 20h40), por R$ 245. As compras ocorrem por meio do aplicativo do RioMar, disponível para download gratuito para iOS e Android.

O Nave 01 é uma experiência multissensorial com uma hora de duração. O participante tem direito a entrada, prato principal e sobremesa, além do open bar. Pessoas com restrições alimentares podem informar no ato da compra do ingresso.

O restaurante suspenso funciona aos sábados e domingos, em cinco sessões: almoço (12h às 13h e 14h às 15h); sunset (16h40 às 17h40) e jantar (19h às 20h e às 20h40 às 21h40).

Veja também

Repaginada Cafeteria Santa Clara, nas Graças, reabre para o público de cara nova e com novo cardápio