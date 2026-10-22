Nelita e Evvai ficam entre os 100 melhores restaurantes do mundo, no The 50 Best Restaurants 2026
Casas são tocadss por Tássia Magalhães e Luiz Filipe Souza, respectivamente
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Ontem (21), foi divulgada a lista estendida do The World's 50 Best Restaurants 2026, que considera as casas que ficarm entre o 51º e o 100º lugar.
Dois brasileiros apareceram no ranking, o Nelita, na 54ª colocação, e estreia na lista mundial. Já o Evvai, de Luiz Filipe Souza, ficou com o 68º lugar. Ambos ficam na cidade de São Paulo.
A cerimônia oficial de divulgação dos 50 primeiros colocados da lista está marcada para 4 de novembro, na capital do Peru, Lima, a partir das 20h no horário de Brasília.
O evento será no Teatro Municipal de Lima e será transmitido ao vivo pelo canal do The 50 no Youtube.
Nelita
A cozinha do Nelita é tocada pela chef Tássia Magalhães, que lidera uma equipe 100% composta por mulheres. As massas frescas se destacam na casa, que ganham personalidade com o acréscimo de ingredientes brasileiros.
Danyel Steinle, restaurateur e sommelier, é sócio do Nelita, Lita e Mag Market, e responsável pela curadoria de vinhos do grupo.
Tássia foi eleita Best Female Chef pelo Latin America’s 50 Best Restaurants em 2025 e Chef do Ano pela Prazeres da Mesa em 2026, além de receber o New Talent Award 2024, da La Liste.
Já o Evvai, também no bairro de Pinheiros, integra o seletíssimo grupo de restaurantes brasileiros que sustentam 3 estrelas no Guia Michelin.
A gastronomia é idealizada pelo chef Luiz Filipe Souza, junto à confeiteira Bianca Mirabilli, e seus menus degustação celebram o encontro das suas origens italianas e a cultura brasileira.
Ele define o conceito da sua cozinha como oriundi.
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