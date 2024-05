Nespresso Day debate "brasilidades na gastronomia" no Recife, nesta segunda (6)

A- A+

A primeira edição do Nespresso Day em Pernambuco acontece na capital Recife, nesta segunda-feira (6), às 15h, no restaurante Moendo na Laje, localizado em um rooftop no Bairro do Recife, reunindo chefs, empresários do setor, baristas, sommeliers e profissionais da cadeia produtiva da gastronomia. O evento para convidados é promovido pela Nespresso Professional - segmento da marca responsável por soluções em café para negócios - em parceria com o chef Rapha Vasconcellos, que é parceiro da marca na Região.



Com mediação de Vanessa Lins, editora de gastronomia da Folha de Pernambuco, a mesa redonda terá a participação de Tony Souza, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Pernambuco (Abrasel-PE) e proprietário do Grupo Cia do Chopp; do gerente comercial B2B da Nespresso, Bruno Manjerona; e do chef Rapha Vasconcellos, parceiro da Nespresso na Região e membro do programa Chefs Club. O encontro faz parte de uma série de iniciativas promovidas pela marca nas principais regiões do Brasil para debater a evolução das tendências do mercado, bem como as principais modificações do setor na retomada das operações pós-pandemia.

“Acreditamos que o Nespresso Day será um marco significativo para Pernambuco e um impulso considerável para o universo gastronômico local. Vamos fomentar diálogos verdadeiros e transformadores que impulsionem inovação e prosperidade no setor. Uma chance de compartilhar conhecimento, explorar novas possibilidades e, juntos, elevar o padrão da nossa culinária, contribuindo para o crescimento e a valorização da nossa cultura gastronômica”, comenta o chef Rapha Vasconcellos.

Brasilidade na gastronomia

Nesse primeiro evento no Recife, o Nespresso Day aborda o tema da brasilidade na gastronomia e a contribuição dos chefs de cozinha para a valorização de ingredientes brasileiros, indo além dos clichês, e respondendo à crescente demanda por criatividade e autenticidade na culinária recifense.



O Nespresso Day já reuniu, em seis edições, mais de 140 especialistas e empresários do ramo de food service pelo Brasil. Agora, a marca agora traz o evento para Pernambuco com o intuito de debater a gastronomia com os recifenses.

“Queremos proporcionar diálogos verdadeiros e transformadores para o universo gastronômico, além de seguir buscando soluções que incentivem e proporcionem mais prosperidade e inovação para o segmento. Por isso, acreditamos que o Nespresso Day será um grande marco para Pernambuco, pois é uma oportunidade única de aproximar os principais nomes da culinária recifense”, comenta Maria Fernanda Suñé, gerente de Growth B2B da Nespresso.

Nespresso Professional

Segmento da marca focado em soluções para negócios. Presente em todas as regiões do Brasil, oferece linhas de produtos profissionais para estabelecimentos comerciais e administrativos de diversos portes, incluindo cápsulas e maquinário.



A marca tem investido na economia circular e na reciclagem de cápsulas, contando com mais de 300 pontos de coleta no Brasil e oferecendo soluções de logística reversa (SP e RJ) para clientes e o Recycling Car: carro elétrico que coleta cápsulas usadas em rotas pré-determinadas.

