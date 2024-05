A- A+

Sabores Nespresso Day reúne profissionais da gastronomia do Grande Recife Pela primeira vez em Pernambuco, evento debateu o tema "brasilidades na gastronomia", em tarde de trocas de experiências, no restaurante Moendo na Lage

A primeira edição do Nespresso Day em Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (6), reuniu chefs, empresários do setor, baristas, sommeliers e profissionais da cadeia produtiva da gastronomia no restaurante Moendo na Laje, localizado em um rooftop no Bairro do Recife. O evento para convidados é promovido pela Nespresso Professional - segmento da marca responsável por soluções em café para negócios - em parceria com o chef Rapha Vasconcellos, que é parceiro da marca na Região.

Com mediação de Vanessa Lins, editora de gastronomia da Folha de Pernambuco, a mesa redonda teve a participação de Tony Souza, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Pernambuco (Abrasel-PE) e proprietário do Grupo Cia do Chopp; do gerente comercial B2B da Nespresso, Bruno Manjerona; e do chef Rapha Vasconcellos, parceiro da Nespresso na Região e membro do programa Chefs Club.



O encontro faz parte de uma série de iniciativas promovidas pela marca nas principais regiões do Brasil para debater a evolução das tendências do mercado, bem como as principais modificações do setor na retomada das operações pós-pandemia.

“Pernambuco tem se tornado um estado relevante para a Nespresso. Não é à toa que realizamos aqui o Nespresso Day. Esse é o segundo evento fora do eixo Rio-São Paulo (o primeiro foi em Salvador). É um estado onde esperamos crescer em tortno de 25% e com a parceria do chef Rapha Vasconcellos vamos reforçar o compromisso de desenvolver a gastronomia local", destacou Bruno Mangerona, gerente regional da Nespresso.



"O tema foi extremamente importante para a gente poder discutir a nova gastronomia brasileira. A gente vem discutindo tantos elementos e ingredientes brasileiros que a gente usa na cozinha, do nosso pernambuco, do Nordeste, e que a gente precisa trazer mais, voltar às nossas raízes para que a gente possa avançar ainda mais e conhecer a gastronomia brasileira, que é tão rica e vai do Oiapoque ao Chuí”, comenta o chef Rapha Vasconcellos.

Brasilidade na gastronomia

Nesse primeiro evento no Recife, o Nespresso Day aborda o tema da brasilidade na gastronomia e a contribuição dos chefs de cozinha para a valorização de ingredientes brasileiros, indo além dos clichês, e respondendo à crescente demanda por criatividade e autenticidade na culinária recifense.

"Nada mais brasileiro do que o café. A Nespresso é uma marca que muda o cenário do café localmente e a Folha, através de Sabores e a gastronomia que é algo que a gente valoriza e dá tanta visibilidade dentro dos nossos produtos", comenta Mariana Costa, diretora administrativa da Folha de Pernambuco.

"Compartilhando experiências com protagonistas do setor de alimentação fora do lar é uma oportunidade incrível da gente dividir experiências, aprender tendências e pensar no futuro da alimentação no Brasil", avalia Vanessa Lins, editora de Sabores e Cultura da Folha de Pernambuco.



O Nespresso Day já reuniu, em seis edições, mais de 140 especialistas e empresários do ramo de food service pelo Brasil. Agora, a marca agora traz o evento para Pernambuco com o intuito de debater a gastronomia com os recifenses.

Sobre Chefs Club Nespresso

Criado em 2023, o programa Chefs Club da Nespresso foi idealizado para promover e destacar a gastronomia regional, dando toda a atenção e reconhecimento para aqueles que merecem: os chefs de cozinha. Com valores, crenças e objetivos semelhantes aos dos chefs participantes, a marca busca gerar conexões inesquecíveis com as pessoas através da comida, sempre acompanhados pelo único e inesquecível café Nespresso.

Sobre Nespresso Professional

Nespresso Professional é o segmento da marca líder em cafés porcionados focado em soluções para negócios. Presente em todas as regiões do Brasil, a linha profissional tem como missão levar um café de alta qualidade sustentável para estabelecimentos comerciais e administrativos de diversos portes, viabilizando uma experiência diferenciada aos seus clientes ou colaboradores.

Ao todo são 14 opções de cápsulas da linha permanente e 3 linhas exclusivas de máquinas, com design sofisticado e alta resistência. A marca tem investido na economia circular e na reciclagem de cápsulas, contando com mais de 400 pontos de coleta no Brasil e oferecendo soluções de logística reversa (SP e RJ) para clientes e o Recycling Car: carro elétrico que coletas cápsulas usadas em rotas pré-determinadas.

Sobre Nestlé Nespresso S/A

A Nestlé Nespresso S/A é pioneira e referência em cafés porcionados de alta qualidade. A empresa trabalha em parceria com mais de 150.000 produtores em 18 países, por meio do Programa AAA Sustainable Quality™️, para promover práticas sustentáveis nas fazendas e em seus arredores. Lançado em 2003 em colaboração com a ONG Rainforest Alliance, o programa ajuda a aumentar o rendimento e a qualidade das colheitas, garantindo o fornecimento de café de alta qualidade e melhorando os meios de subsistência dos agricultores e suas comunidades.



Em 2022, a Nespresso conquistou a certificação B Corp™️, integrando-se a um movimento internacional de mais de 7.900 empresas orientadas por propósitos que atendem aos mais elevados padrões de responsabilidade social, ambiental e de transparência.



Com sede em Vevey, Suíça, a Nespresso opera em 93 mercados e conta com 14 mil colaboradores. Em 2023, operou com uma rede de 791 Boutiques ao redor do mundo, além de vendas diretas via site, aplicativo, telefone e WhatsApp. Para mais informações, visite o site corporativo oficial.

Sustentabilidade na Nespresso

A Nespresso tem o compromisso de ter uma atuação 360° dentro da economia circular, com iniciativas em várias etapas na sua cadeia de valor, possibilitando mudanças significativas ao incorporar ações transformadoras durante todo o processo. Alguns exemplos são as práticas de agricultura regenerativa, ecodesign, reciclagem e a construção de uma economia de baixo carbono, positiva para a natureza e socialmente mais inclusiva.

No início da cadeia, o Programa AAA de Qualidade Sustentável™, desenvolvido em parceria com a Rainforest Alliance, estimula a adoção de boas práticas nas fazendas de café parceiras por meio de três pilares: Qualidade, Sustentabilidade e Produtividade. Hoje, 100% do café fornecido para a Nespresso vem de fazendas cadastradas no programa, que leva em consideração parâmetros sociais, ambientais e econômicos como critério de seleção.

Atualmente 150 mil fazendas são parte do Programa AAA de Qualidade Sustentável™ no mundo, sendo mais de 1300 fazendas apenas no Brasil, tornando o país um dos mais importantes dentro das metas de sustentabilidade da empresa. Por meio do programa, a marca oferece assistência técnica aos cafeicultores, como incentivo à produção de cafés sustentáveis, com foco em proteger o seu futuro e das fazendas que o cultivam.

Além de todas essas iniciativas no campo, a Nespresso é uma das patrocinadoras da iniciativa SP+B, que visa a aceleração de soluções sustentáveis para a cidade de São Paulo. Também tem em prática um robusto programa de logística reversa, garantindo que 100% dos consumidores brasileiros tenham acesso a pontos de coleta de cápsulas, que são enviadas a um centro de reciclagem, onde o alumínio é separado do pó e transformado em matéria-prima para a confecção de novos objetos, como jaquetas, relógios, canivetes, enfeites para árvore de Natal, entre outros. Já a borra do café é enviando ao programa Nespresso Hortas, sendo usado para a compostagem, transformando-se em adubo para o cultivo de hortas orgânicas, com os alimentos destinados para famílias em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para sua segurança alimentar. Ainda, o projeto re-love ajuda a dar uma segunda vida para as máquinas de café, diminuindo a geração de resíduos e completando assim a circularidade.

São inúmeras iniciativas em prática que tem possibilitado à Nespresso apresentar resultados robustos em economia circular. Prova disso é que obteve a pontuação mínima para a conquista da certificação como Empresa B, comprovando o alto padrão de impacto social e ambiental desempenhado pela marca. Ao aderir ao Movimento B, a marca consolida seu compromisso de ter um impacto positivo no mundo, além de estar em uma jornada para se tornar Net Zero até 2035.

Veja também

doces Alpino e Crocante são os bolos do mês de Maio escolhidos pela Sodiê Doces