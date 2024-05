Nespresso lança novos sabores para celebrar cultura cafeeira da Espanha e Portugal; confira

A- A+

A região ibérica é reconhecida pelo seu vínculo com a cultura cafeeira, especialmente, na Espanha e em Portugal. Pensando nisso, a Nespresso desenvolveu o ''Lisbon Bica'' e o ''Cadiz Espresso'' para serem seus novos sabores da linha ''World Explorations''.

Pioneira em cafés porcionados de alta qualidade de maneira sustentável, a rede lançou suas novidades em edição limitada para fazer parte do seu cardápio exclusivo. A ideia é realizar um intercâmbio cultural para os consumidores descobrirem novos sabores e aromas, por meio de uma xícara da bebida mais consumida do mundo.

''Nossos novos sabores, 'Cadiz Espresso' e 'Lisbon Bica', refletem esse modo de apreciar a bebida a qualquer momento do dia, independente da estação do ano'', afirma Monica Lopes, Diretora de Marketing da Nespresso Brasil.

As novidades ''Lisbon Bica'' e ''Cadiz Espresso'', estão disponíveis nas lojas da Nespresso de todo o Brasil e no e-commerce, custando R$3,70. Para mais informações sobre os cafés, além de outros produtos e serviços, acesse o site da marca.

Lisbon Bica

Homenageando a capital de Portugal, o ''Lisbon Bica'' é um café denso e amargo, elaborado principalmente com grãos Robusta da Nicarágua, em torra mais escura e harmoniosamente complementado por grãos Arábica de El Salvador torrados levemente, criando uma notável diferença nos perfis aromáticos e conferindo notas picantes e de nozes. Em preparos como Cappuccino, ele revela toda a sua intensidade, e os toques de especiarias tostadas são equilibrados pela doçura do leite. Esta versão harmoniza com o clássico pão com manteiga ou com o tradicional pastel de nata, famosa torta de creme portuguesa.

Crédito: Divulgação | O ''Cadiz Espresso'' representa a cidade portuária da Andaluzia, na Espanha

Cadiz Expresso

Já representando a Espanha, mais precisamente a cidade portuária da Andaluzia, o ''Cadiz Espresso'' é um blend de Arábica do Brasil e Robusta da Índia, de torra média separada, resultado em uma mistura equilibrada, de alta qualidade e cremosa, com presença de cereais maltados e suaves notas de caramelo. Em preparos com Cortado, em que o café recebe leite quente e espuma de leite por cima, ele desenvolve notas de caramelo escuro e textura macia, sendo um ótimo acompanhamento para as tradicionais tapas espanholas ou churros com doce de leite.

