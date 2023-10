A- A+

Sabores Nespresso Profissional e Rapha Vasconcelos realizam jantar para empresários e influenciadores Evento será promovido no restaurante Moendo na Laje, no Bairro do Recife, nesta segunda (30); Com um menu degustação criado pelo chef, todas as refeições serão harmonizadas com café

A Nespresso Professional realizará um jantar exclusivo em parceria com o Chef Rapha Vasconcellos, embaixador da marca em Recife e membro do programa Chefs Club, na noite desta segunda (30), no restaurante Moendo na Laje, no Bairro do Recife. O evento reunirá um grupo seleto de convidados, entre chefs de cozinha, influenciadores e empresários de Recife e região.



Com um menu degustação único e criado pelo próprio chef, todas as refeições do evento serão harmonizadas com café Nespresso Professional, desde a entrada, pratos principais, sobremesas e drinks.

“O Chef Rapha é um grande parceiro da marca e sabemos da sua importância e influência em Pernambuco, por isso, estamos muito animados com a realização do jantar. Além disso, queremos que os convidados tenham uma noite única e especial, recheada de café, bons drinks e comidas deliciosas” comenta Demer Santos, Gerente de Marketing de Nespresso Professional.



“Desafiei-me a criar um jantar harmonizado com os excepcionais cafés Nespresso, uma marca com a qual me orgulho de fazer parte, dada sua reputação de excelência e responsabilidade. Explorar as nuances dos sabores, combinando pratos e cafés, proporcionará uma experiência verdadeiramente enriquecedora”, explica Rapha Vasconcellos.





Veja também

Receita Couve-flor gratinada: aprenda a fazer como acompanhamento para a sua refeição