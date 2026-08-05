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VINHO

Nesta quarta-feira (5), tem jantar harmonizado no Bargaço com vinhos da Sogrape

Evento será realizado em parceria com a Zahil Importadora

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Jantar da Sogrape acontece no restaurante Bargaço, no Novotel MarinaJantar da Sogrape acontece no restaurante Bargaço, no Novotel Marina - Foto: Divulgação

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Nesta quarta-feira (5), o Restaurante Bargaço, localizado no Novotel Marina, na região central do Recife, recebe jantar harmonizado com os vinhos portugueses do Grupo Sogrape, conduzido por Joana Pais, Head of Prestige Wines Marketing, PR & Hospitality da Sogrape, que representa a marca no Brasil através da Zahil, importadora responsável pela distribuição exclusiva de seus vinhos no país.

Menu
O cardápio harmonizado será assinado pelo chef Sérgio Barros, ou Batata como é mais conhecido, enquanto a harmonização será pilotada por Rafaela Barros, da Zahil.

Para a harmonização, foram selecionados os seguintes rótulos: Azevedo Alvarinho, dos Vinhos Verdes, servido junto a um carpaccio de blue fin; o branco Revelado, do Alentejo, que acompanha o ceviche thay; o tinto Revelado, também do Alentejo, se une ao Vinha Grande tinto, do Douro, para harmonizar com o filé ao poivre, antes de a Quinta da Leda, ícone da região, escolhido para ser degustado com o arroz de cordeiro.

O jantar termina com o Porto Sandeman 10 pareado com a cocada assada ao forno e sorvete.

SERVIÇO
Jantar harmonizado Zahil e Bargaço
Quando: 5 de agosto, a partir das 20h
Onde: Restaurante Bargaço, no Novotel Recife
Valor: R$ 350 + taxa de serviço
Informações e reservas: (81) 99940-8062 (com Karyne Souza)

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