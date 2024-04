Nhoque ao creme de espinafre: aprenda a preparar em casa essa receita de massa

A- A+

Para começar bem a semana, que tal preparar uma deliciosa receita em sua casa? Um prato de nhoque harmonizado com creme de espinafre, traz um contraste de ingredientes com o equilíbrio perfeito ao paladar. Confira o passo a passo da para agradar no almoço em família. A sugestão de prato foi enviada por Isabela, marca de massas, torradas e biscoitos do Sul do País. Tome nota!

Nhoque ao Creme de Espinafre

(Por Massas Isabela)

Ingredientes:

Creme de espinafre

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola pequena picada

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

500 ml de leite quente

sal e noz-moscada, moída na hora, a gosto

400 g de espinafre congelado e picado

2 embalagens de cream cheese (300 g)

Massa

1 embalagem de nhoque pronto (500 g)

1 colher (sopa) de sal

Para finalizar

100 g de amêndoas torradas e picadas

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado



Modo de Preparo:

Creme de espinafre

Em uma panela média, aqueça a manteiga, refogue a cebola e acrescente a farinha de trigo. Misture rapidamente e, aos poucos, acrescente o leite quente, mexendo vigorosamente para não empelotar. Tempere com o sal, a noz-moscada, junte o espinafre e cozinhe por 3 minutos, sem parar de mexer. Misture bem o cream cheese e reserve.

Massa

Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, acrescente ao molho e misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho. Passe para uma travessa, polvilhe as amêndoas, o parmesão e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

