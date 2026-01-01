A- A+

PIZZA Ninetto Trattoria lança rodízio de pizzas artesanais às quintas-feiras no Shopping RioMar Restaurante aposta em massas de fermentação natural e sabores clássicos da Itália em experiência noturna com preço fixo

O Ninetto Trattoria passa a oferecer, todas as quintas-feiras, uma programação especial voltada aos amantes da culinária italiana. Das 18h às 21h, a casa promove um rodízio de pizzas artesanais elaboradas com massa de fermentação natural, ao valor de R$ 46.

Situado no Piso L1, o restaurante apresenta uma seleção de dez sabores que percorrem receitas tradicionais e combinações populares.

Entre as opções disponíveis estão Marguerita, Carbonara, Calabresa, Portuguesa, Pepperoni, Quatro Queijos, Frango com Catupiry, Presunto, Mussarela e Zucchini, compondo um cardápio pensado para atender diferentes preferências.

A novidade integra a proposta do Ninetto Trattoria de valorizar técnicas clássicas e ingredientes bem selecionados, criando uma alternativa gastronômica para transformar a noite de quinta em um programa marcado por conforto, sabor e identidade italiana.



SERVIÇO

Rodízio de pizzas artesanais do Ninetto Trattoria

Quando: todas as quintas-feiras

Onde: Ninetto Treattoria/Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251/Piso L1, Pina - Recife-PE

Valor: R$ 46

Instagram: @ninettottratoria

