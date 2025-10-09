No Dia da Sobremesa (9/10), aprenda a fazer uma torta banoffee; passo a passo aqui
Para celebrar, que tal fazer o próprio doce em casa? Os ingredientes são de fácil acesso e o resultado, delicioso
Hoje é o Dia da Sobremesa (9) e não há jeito melhor do que comemorar abocanhando um docinho, sim ou com certeza?
Que tal lançar mãos à obra e fazer sua própria sobremesa em casa? Que tal fazer uma banoffee?
O time de culinária do açúcar União ensina, passo a passo, a receita da torta que, é bem verdade, é um tanto trabalhosa, mas que não depeciona no final. Confira e bom apetite!
RECEITA
Banoffee pie
Ingredientes da massa:
1 xícara e meia de chá de farinha de trigo (165g)
100g de manteiga sem sal
1 gema
Meia colher de chá de açúcar refinado
1 colher de chá de essência de baunilha
Ingredientes do chantilly:
2 xícaras de chá de creme de leite fresco
2 colheres de sopa de glaçúcar
Montagem:
400g de doce de leite cremoso
4 bananas nanicas cortadas em rodelas
Raspas de chocolate ao leite para decorar
Modo de preparo:
Massa
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C)
Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, a manteiga, a gema ligeiramente batidas, o açúcar refinado e a essência de baunilha, amasse delicadamente com a ponta dos dedos até formar uma massa homogênea
Abra a massa com um rolo, entre dois filmes plásticos próprios para alimento até obter a espessura de 0,5 cm
Forre o fundo e a lateral de uma forma redonda canelada de fundo removível (22 cm de diâmetro)
Faça furos na massa com um garfo e asse em forno preaquecido (180°C) por 20 minutos ou até dourar levemente
Reserve até esfriar
Chantilly
Na batedeira, bata o creme de leite com o glaçúcar até obter um creme em ponto de picos firmes
Tenha cuidado para não bater demais e talhar
Montagem
Recheie a massa com o doce de leite, distribua por cima as rodelas de banana e cubra om o chantilly
Decore com a raspa de chocolate e mantenha na geladeira até o momento de servir
*Com informações da assessoria de imprensa