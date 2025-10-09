A- A+

DOCINHO No Dia da Sobremesa (9/10), aprenda a fazer uma torta banoffee; passo a passo aqui Para celebrar, que tal fazer o próprio doce em casa? Os ingredientes são de fácil acesso e o resultado, delicioso

Hoje é o Dia da Sobremesa (9) e não há jeito melhor do que comemorar abocanhando um docinho, sim ou com certeza?

Que tal lançar mãos à obra e fazer sua própria sobremesa em casa? Que tal fazer uma banoffee?

O time de culinária do açúcar União ensina, passo a passo, a receita da torta que, é bem verdade, é um tanto trabalhosa, mas que não depeciona no final. Confira e bom apetite!

RECEITA

Banoffee pie

Ingredientes da massa:

1 xícara e meia de chá de farinha de trigo (165g)

100g de manteiga sem sal

1 gema

Meia colher de chá de açúcar refinado

1 colher de chá de essência de baunilha

Ingredientes do chantilly:

2 xícaras de chá de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de glaçúcar

Montagem:

400g de doce de leite cremoso

4 bananas nanicas cortadas em rodelas

Raspas de chocolate ao leite para decorar



Modo de preparo:

Massa

Preaqueça o forno em temperatura média (180°C)

Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, a manteiga, a gema ligeiramente batidas, o açúcar refinado e a essência de baunilha, amasse delicadamente com a ponta dos dedos até formar uma massa homogênea

Abra a massa com um rolo, entre dois filmes plásticos próprios para alimento até obter a espessura de 0,5 cm

Forre o fundo e a lateral de uma forma redonda canelada de fundo removível (22 cm de diâmetro)

Faça furos na massa com um garfo e asse em forno preaquecido (180°C) por 20 minutos ou até dourar levemente

Reserve até esfriar

Chantilly

Na batedeira, bata o creme de leite com o glaçúcar até obter um creme em ponto de picos firmes

Tenha cuidado para não bater demais e talhar

Montagem

Recheie a massa com o doce de leite, distribua por cima as rodelas de banana e cubra om o chantilly

Decore com a raspa de chocolate e mantenha na geladeira até o momento de servir

