Recorde Guinness World Records: Combo de sushi mais caro do mundo é vendido no Japão e custa quase R$ 12 mil O recorde anterior, de 2010, era do chef Angelito Araneta Jr, que fez cinco niguiris enfeitados com diamantes e ouro 24 quilates

No Japão, o Sushi Kirimon, em Osaka, do chef Naoyuki Setta, entrou para o Livro dos Recordes, o Guinness World Records. O motivo? O restaurante vende o combo de sushi mais caro do mundo.

O prato, batizado de “Kiwami Omakase”, custa 350 mil ienes ou quase R$ 12 mil (em conversão direta).

Com o objetivo de promover a cozinha tradicional japonesa, o combo tem 20 peças, entre niguiris (peixe cru com arroz), makis (sushi em formato de rolo com algo e outros ingredientes) e sashimis (fatias de peixe cru).

Depois de todas as peças no prato, uma "pitada" de folha de ouro dá o toque especial.

O recorde anterior, de 2010, era do chef Angelito Araneta Jr, que fez cinco niguiris enfeitados com diamantes e ouro 24 quilates. O prato custa quase R$ 10 mil.

Chef Naoyuki Setta | Foto: Guinness Book/Divulgação

Veja ingredientes do prato:

Tilefish branco e caviar beluga

Shinko (sabão de moela baby)

atum rabilho do Pacífico

Chum salmon

lula de recife bigfin

Carne de rabo de baleia sei

Murasaki uni (ouriço-do-mar roxo)

Bafun uni (ouriço-do-mar verde)

abalone cozido no vapor

Fatia de futomaki ('rolinho gordo') contendo caranguejo peludo, enguia de congro, ovas de tainha secas, fígado de tamboril, ouriço-do-mar roxo, pepino, cogumelo matsutake, cogumelo shiitake, kanpyo (lavagem de cabaça seca), oboro (pasta de camarão esfarelada) e ovo

barriga gorda de atum

Barriga de atum meio gorda

Costas magras de atum

Barriga de atum marmorizada

Barriga de atum braseado

camarão tigre japonês

Camarão botão e caviar beluga

Congro

Enguia do mar e trufa negra

Caranguejo peludo e caviar beluga

Alguns ingredientes do prato | Foto: Guinness Book/Divulgação

De onde vem cada ingrediente

Grande parte dos ingredientes do prato vem de lugares do Japão: os peixes, da ilha de Kyushu, no extremo sul do país; o camarão botão é da ilha mais ao norte de Hokkaido; os peixes shinko são de Shizuoka; e os camarões tigre são de Awaji, uma pequena ilha situada entre Honshu e a ilha de Shikoku.

O arroz usado nos niguiris é de Akita, localizada no lado noroeste de Honshu; enquanto o arroz utilizado nos rolos é uma mistura de arroz Akita com o arroz Tsuyahime, de Yamagata.

O vinagre que tempera o arroz ganha destaque por ser uma mistura de produções envelhecidas de Tóquio e Chiba.

Embora a maioria dos produtos seja do Japão, há, também, ingredientes que vêm de fora do país. Os cogumelos matsutake, por exemplo, são da China. As trufas negras são italianas. E a carne de baleia é proveniente do Oceano Atlântico Norte.



