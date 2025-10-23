A- A+

Televisão No Masterchef Confeitaria, permanência de Marina Queiroz gera polêmica; Le Cordon Bleu esclarece Nas redes sociais, alguns internautas colocaram em cheque a influência de suposto vínculo da participante com a escola

A Le Cordon Bleu, escola de confeitaria francesa, esteve envolvida em uma polêmica que aconteceu no sétimo episódio do "MasterChef Confeitaria", exibido na noite da última terça (21).



Nas redes sociais, alguns internautas colocaram em cheque a influência de um suposto vínculo da participante Marina Queiroz com a escola, o que teria acarretado com a decisão dos jurados de mantê-la.



Por meio de nota, a Le Cordon Bleu esclareceu sobre a atual relação profissional com a competidora.

"A participante não integra o quadro de colaboradores do Le Cordon Bleu desde 2023. À época, sua atuação esteve vinculada às áreas acadêmica e de serviços estudantis, não exercendo funções docentes na instituição. Ressaltamos que o Le Cordon Bleu não possui qualquer participação ou responsabilidade sobre o processo seletivo, a produção ou a condução do programa MasterChef Confeitaria", explicou a escola.

Entenda

Os comentários sobre a última eliminação do reality, que escolheu para a permanência de Marina Queiroz, mesmo após erla discutir com a chefe Helena Rizzo sobre a execução dos pratos. Nessa eliminação, quem deixou o programa foi Johnlee Francis Justino.



A permanência de Marina gerou, após o programa, a especulação sobre o suposto favorecimento da participante devido a seu laço profissional com a escola, parceira do programa.

