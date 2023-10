A- A+

Sabores No mês das crianças, Sodiê Doces lança o bolo brigadeirinho e campanha beneficente; saiba mais Além do novo sabor, durante todo o mês de outubro, a cada um quilo de bolo vendido, parte da verba será doada para a AACD Teleton

Em outubro, mês ds crianças, a franquia Sodiê Doces lança o Bolo Brigadeirinho #127 feito com massa de chocolate e recheado com brigadeiro e mousse de creme de avelã. Na cobertura, trufa meio amargo, brigadeiros enrolados e granulado ao leite. O novo sabor passa a fazer parte do cardápio da linha Clássicos da Sodiê Doces e está disponível nas 370 unidades do país.

O período também é marcado pela grande festa da AACD Teleton, cujo objetivo é arrecadar fundos que visam a manutenção e a continuidade das atividades da AACD - organização sem fins lucrativos focada em garantir assistência médica de excelência em Ortopedia e Reabilitação para crianças e adultos com diversas deficiências.



Mais uma vez, a Sodiê Doces participa da campanha Recheio do Bem com uma promoção: na compra de qualquer bolo a partir de um quilo, parte da verba será revertida em doações para a AACD. A quantia será repassada para a entidade no palco do Teleton, que acontece todos os anos no SBT.

“Contribuir com a AACD Teleton é a forma que a marca tem de promover a sensibilização e mobilização da sociedade em torno da causa da pessoa com deficiência física, reforçando esse pilar importante da Sodiê Doces”, avalia Cleusa Maria da Silva, fundadora da marca. A campanha vale de 1º a 31 de outubro.

Além do Bolo Brigadeirinho, há outros 80 sabores para serem degustados em fatias ou encomendados inteiros. As pessoas com restrição de sacarose não ficam de fora e contam com a Linha Zero Açúcar da marca, além das opções caseiras e a versão vegana.Fazem parte do cardápio ainda docinhos variados (belgas, finos, tradicionais e bombom), balas de coco (com e sem cobertura), tortas doces, carta exclusiva de cafés e uma linha exclusiva de salgados, fritos e assados.

No Recife, a Sodiê fica na Galeria Derby Center I (Rua Joaquim Nabuco, 409, loja 15 – Derby), e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 19h, sábado, das 10h às 18h, e aos domingos, das 12h às 18h.

Os pedidos podem ser feitos e retirados na loja ou no aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android e via delivery por Whatsapp (81 99906-9339) e/ou iFood. Mais informações: 81 3877-9788 e @sodiedocesrecife.

A Sodiê Doces possui atualmente 370 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Em seu cardápio há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana. Os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeira qualidade e frutas frescas. Também fazem parte do cardápio os docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco e sua linha exclusiva de salgados (cuja sede fica em Boituva - SP).



Mensalmente a marca traz os Bolos do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial em todas as unidades. A rede fechou 2022 com faturamento de 560 milhões de reais, registrando crescimento de 20,5% em comparação com 2021 (465 milhões de reais). Para 2023, a marca projeta abrir mais 30 unidades no território brasileiro.

