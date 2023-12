A- A+

GASTRONOMIA No Nannai Muro Alto, o chef Fernando Pavan recebe Emmanuel Bassoleil, Thomas e Claude Troisgros Convidados cozinham nas primeiras edições de 2024 do projeto "Harmonniza"

O Nannai Muro Alto já prepara as primeiras edições do projeto gastronômico “Harmonniza” de 2024. Fernando Pavan e sua equipe de cozinheiros do TiaTê, restaurante do hotel, recebem chefs convidados nos dias 6, 13 e 20 de janeiro.

Os chefs convidados das novas edições têm atuação na TV. Claude Troigros já comandou vários programas, incluindo “Mestre do Sabor”, “The taste Brasil” e “Que marravilha!”. Já Emmanuel Bassoleil é apresentador de “Um dia de Chef” e jurado do “Top Chef Brasil”. Thomas Troisgros, filho de Claude, também participa dos eventos.



O valor dos jantares será de R$ 450 por pessoa, com a harmonização incluída (outras bebidas deverão ser pagas à parte). As vagas poderão ser reservadas também por quem não estiver hospedado no hotel.

