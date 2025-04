A- A+

RIO DE JANEIRO No Rio de Janeiro: Koral, de Pedro Coronha, brilha em Ipanema; conheça o restaurante Estabelecimento carioca foi eleito o 74º melhor restaurante do Brasil, segundo o ranking anual da revista Casual Exame

RIO DE JANEIRO - Entre o Leblon e Copabacana está Ipanema, um dos bairros mais charmosos do Rio de Janeiro e, que, nos últimos anos, tem oferecido muito mais do que bares e botecos, uma orla movimentada, frequentada por gente de todo o mundo, e surfe. Ipanema se tornou um dos pontos de maior fervo gastrô da zona sul da capital carioca.

Dito isso, anote o seguinte endereço para a sua próxima ida ao Rio: uma das casas mais gostosas da região é o Koral, restaurante pilotado pelo chef Pedro Coronha, há apenas um ano ocupando o número 446 na Barão da Torre, e tem a 'cara' do bairro - é casual, relax e, principalmente, serve ótima comida.



Coronha tem um estilo de cozinha difícil de não gostar. O menu do Koral é focado em bons produtos, entrega boa técnica, se sustenta em influências de várias culturas, mas não é esnobe. Mais carioca que isso? Impossível.



Sanduíche de frango frito com enguia e barriga de porco laqueada. Fotos: Vanessa Lins/Cortesia



Exatamente hoje, aliás, dia de publicação desta matéria, o restaurante recebeu a notícia de que foi eleito o 74º lugar na lista "Os 100 melhores restaurantes do Brasil 20025", pela Casual Exame - selo editorial de life style da revista Exame. Confira o ranking completo aqui.

Coronha começou na cozinha profissional ainda na adolescência, aos 19 anos (hoje tem 28), estudou na Alain Ducasse do Rio de Janeiro, e passou por casas estilo fine dining, como o Eleven Rio e Eleven Lisboa, entre 2017 e 2018, atuando como cozinheiro. Em seguida, em 2019, como estagiário no renomadíssimo Noma Copenhagen.

O DNA do

Koral

Além dos pescados frescos, e brasilidades ao longo da carta, notei ainda uma forte presença asiática nos preparos. Um fraco dessa jornalista que vos escreve, aliás. Meu pedido principal, portanto, não poderia ter outro sotaque. Fui na barriga de porco laqueada, com glace picante, arroz gohan salteado e mayo kewpie - e a cada garfada senti um miniabraço.

"A gente se propõe a oferecer uma comida cosmopolita leve, moderna e criativa, que carrega referências de países da Ásia, Europa e Américas. O elo que dá significado aos pratos que saem da cozinha é o conforto: na casa, receitas tradicionais são reinterpretadas com toques autorais", confirma Pedro Coronha, que também aproveita a sazonalidade juntos aos fornecedores parceiros para ir modelando o menu, que, inclusive, acaba de passar por mudanças.

Antes, porém, bati o olho em outro item pelo qual eu sou alucinada: sanduíche. E o Koral tem um dos bons. O sando de frango frito com enguia é montado com brioche produzido no restaurante, molho tártaro e picles. E numa só mordida você tem tudo: sabor, texturas, cor, untuosidade, acidez.

Quando assunto é peixe, Coronha é exigente quanto ao que chega à sua cozinha. "Só trabalhamos com peixes frescos, recebemos pescados duas vezes por semana", revela o cozinheiro.

Salão climatizado do Koral. Foto: Yasmin Alves/Divulgação

Calçadinha

e serviço

Instalado num simpático casarão, com mesas externas na calçada sob luz natural, e um salão climatizado com pegada cool, é possível ver toda a movimentação dos cozinheiros, já que a cozinha é separada do ambiente principal por apenas um balcão.



Vale aqui um outro destaque: o atendimento de mesa foi primoroso dentro do conceito leve do restaurante. Atento, leve, nada cansativo e no timing certo. Coisa rara de se ver.

Koral com K

A saber. Pedro diz que o nome Koral remete à sua relação com o mar. Pedro surfa desde a infância e quis trazer esse universo para a identidade do restaurante.



A predominância de peixes e frutos do mar em seu cardápio é outro sinal de que, apesar de outros territórios marcarem presença nas criações de Coronha, é mesmo o mar o dono dessas águas.

Já a grafia com 'K' tem uma outra explicação que nada tem a ver com o surfe. "K é a décima primeira letra do alfabeto latino e indica que uma unidade de medida foi multiplicada por mil. Essa noção de multiplicação integra o conceito da casa para remeter à prosperidade", esclarece o chef.

Premiações

74º lugar - Lista "Os 100 melhores restaurantes do Brasil 2025", da Casual Exame

Melhor Sobremesa - Veja rio Comer & Beber 2024

Chef Revelação - Rio Show de Gastronomia 2022

Chef Revelação - Veja rio Comer & Beber 2021



*A jornalista visitou o estaurante a convite da Documennta Comunicação

SERVIÇO

Koral

Onde: Rua Barão da Torre, 446, Ipanema, Rio de Janeiro

Funcionamento: terça, quarta e quinta, das 12h às 16h; terças e quartas, das 19h às 23h; quintas, das 19h à meia-noite; sextas e sábados, das 12h à meia-noite; domingos, das 12h às 19h

Informações: (21) 99513-6437

Instagram (reservas e menu): @koralrest

